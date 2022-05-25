Yönetmen Derviş Zaim, Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - "Tabutta Rövaşata", "Filler ve Çimen", "Cenneti Beklerken", "Gölgeler ve Suretler" gibi Türk sinemasının önemli yapımlarına imza atan yönetmen Derviş Zaim, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesinin düzenlediği atölyeye katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Film Yapımı ve Yayıncılık Bölümü tarafından gerçekleştirilen atölyede, Derviş Zaim, yönetmenliğini üstlendiği 1996 yapımı kült film "Tabutta Röveşata"yı öğrencilerle birlikte izleyerek sonrasında yönetmenlik ve filmin yapım süreci üzerine bir atölye çalışması gerçekleştirdi.

Etkinliğin moderatörlüğünü ise Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İzlem Kanlı ile bölümün öğrenci temsilcisi Mehmet Daowd gerçekleştirdi.

Bölümde öğretim görevlisi olarak ders de veren Dr. Derviş Zaim'in katıldığı atölyeye, iletişim fakültesi öğrencilerinin yanı sıra pek çok fakülte ve bölümden öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

