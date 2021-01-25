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Yöresel arıcılık ürünlerinde coğrafi işaretlemeler çevrimiçi konuşulacak

25.01.2021 14:08 | Son Güncelleme:
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Yöresel arıcılık ürünlerinde coğrafi işaretlemeler çevrimiçi konuşulacak

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) ve Güvenilir Ürün Platformu tarafından Yöresel Arıcılık Ürünlerinde Coğrafi İşaretlemeler Paneli düzenlenecek.Türkiye’nin yöresel ürünlerinin pazarda ayırt edilmesini sağlamanın yanında, kırsal kalkınmadan turizme kadar birçok olumlu etkisi bulunan coğrafi işaretlemeler konusu, arı ve arıcılık ürünleri özelinde masaya yatırılacak.27 Ocak’ta online gerçekleştirilecek etkinlik ile konunun tüm paydaşları bir araya gelecek.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) ve Güvenilir Ürün Platformu tarafından Yöresel Arıcılık Ürünlerinde Coğrafi İşaretlemeler Paneli düzenlenecek.Türkiye’nin yöresel ürünlerinin pazarda ayırt edilmesini sağlamanın yanında, kırsal kalkınmadan turizme kadar birçok olumlu etkisi bulunan coğrafi işaretlemeler konusu, arı ve arıcılık ürünleri özelinde masaya yatırılacak.
27 Ocak’ta online gerçekleştirilecek etkinlik ile konunun tüm paydaşları bir araya gelecek. Panel, Türkiye’de Coğrafi İşaretlemeler Konusunda yapılan en geniş kapsamlı online etkinlik olacak.Etkinlikte, arı ürünlerinde coğrafi işaretlemenin önemi ve pazara yansımaları, coğrafi işaretlemede ticaret ve borsa odalarının çalışmaları, yöresel arıcılığın gelişmesi için yapılması gerekenler ve dünyada coğrafi işaretlerdeki gelişmeler konuşulacak.
Açılışını Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ayşin Işıkgece’nin yapacağı panelin konuşmacıları ise belli oldu. Atkinliği aynı zamanda sponsoru da olan BEE’O Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Arı Ürünlerinde Coğrafi İşaretlemenin Önemi ve Pazara Yansımaları” konulu sunumunu gerçekleştirecek. Samancı “Sektörde lider arı ürünleri üreticileri, akademisyenler ve bakanlık temsilcilerinin bir araya geleceği bu önemli etkinlikte yer almak benim için çok önemli” dedi. YÜCİTA Kurucusu Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu, TAB Yönetim Kurlu Genel Başkanı Ziya Şahin, TOBB Borsalar Müdürü Yiğit Ateş ve Türk Patent Enstitüsü Coğrafi İşaretler Daire Başkanı Hakan Kızıltepe’nin konuşmacı olarak yer alacağı etkinliğin moderatörlüğünü ise Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak yapacak.
Yöresel bal ve arıcılık ürünlerinde coğrafi işaretlemelerin tüm yönleriyle konuşulacağı etkinlik online gerçekleştirilecek.

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