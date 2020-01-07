YURTHABER
  4. Yöresel halk oyunları kursuna ilgi

Yöresel halk oyunları kursuna ilgi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.01.2020 10:56 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Ahde Vefa Yareni öncülüğünde ve Belediye Başkanlığı’nın desteğiyle yöresel halk oyunları kursu başlatıldı.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Ahde Vefa Yareni öncülüğünde ve Belediye Başkanlığı’nın desteğiyle yöresel halk oyunları kursu başlatıldı. Çeşitli yaş gruplarından 50 kadın ve 64 erkek kursiyerin katıldığı Simav yöresi halk oyunları kursunda, Mustafa Akyol öğretici olarak görevlendirildi.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, yöre oyunlarını öğrenmek için gösterilen yoğun ilgiden çok memnun olduklarını belirtti. Biçer “ Halkımızdan gelen taleplere cevap vermek amacıyla, Belediye yeni düğün salonumuzu halk oyunları kursuna tahsis ettik. Sosyal belediyecilik anlayışıyla, yöresel oyunlarımızın unutulmaması adına yapılan tünm faaliyetlere desteklerimiz devam edecek. Katılımcılara ve emek verenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Simav Ahde Vefa Yareni Büyük Yaren Başı Kemal Makas, Simav’ın meşhur İslamoğlu ve baskın zeybeği oyunlarının unutulmaması için gayret gösterdiklerini belirtti. Kültürlerin gelecek nesillere taşınması açısından bu tür faaliyetlerin çok büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Makas, “ Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Halk Eğitim Müdürlüğü, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve diğer Eğitim Kurumlarıyla işbirliği içinde hareket ediyoruz. Bu gün başlayan yöresel oyunlarımızın öğretileceği halk oyunları kursumuz, haftanın 5 gününde, 5 ayrı grupla 3 yay devam edecek. Kursiyerlerimize başarılar diliyoruz.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu! Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu!
Emet Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadıEmet Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Öğrencilerin çevre hassasiyetiÖğrencilerin çevre hassasiyeti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin’de İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi toplandı

Mersin’de İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi toplandı

Başarılı öğretmen ve öğrencileri ödüllendiren sınav

Başarılı öğretmen ve öğrencileri ödüllendiren sınav

Cinnet getiren korucusu silah arkadaşını öldürdü

Cinnet getiren korucusu silah arkadaşını öldürdü

Okullar Arası Yüzme İl Birinciliği Başladı

Okullar Arası Yüzme İl Birinciliği Başladı

Kütahya Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
06:45
Sabah
08:13
Öğle
13:11
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:22

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Germiyan Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Hayat Eczanesi
Gediz
Şule Eczanesi
Simav
Sıla Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi hizmet ağını genişletiyor

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi hizmet ağını genişletiyor

Kütahya’da eski eşini silahla tehdit ve darp eden şahıstan cephanelik çıktı

Kütahya’da eski eşini silahla tehdit ve darp eden şahıstan cephanelik çıktı

Traktör pulluğuna tarih takıldı

Traktör pulluğuna tarih takıldı

Kütahya’da ücretsiz wi-fi

Kütahya’da ücretsiz wi-fi

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.