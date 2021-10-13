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Yöresel ürünler Antalya'da sergilenecek

13.10.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin: - "Yöresel ürünlerimizi ne kadar çok ticarileştirebilirsek ekonomiye de o kadar çok katkı koyabiliriz. Elimizde çok güzel ürünler var" - Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır: - "Bu yıl 75 kentimizin katılımı ve 500'ün üzerinde katılımcımız netleşti. Ancak 81 il ve 650'nin üzerinde katılımcıyla düzenlemek için gayret ediyoruz. Ziyaretçi sayısındaki hedefimiz ise tüm kurallara uyarak salgına rağmen 300 bine ulaşmak"

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle bu yıl 11'incisi düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), Antalya'da 20 Ekim'de ziyaretçilere açılacak.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle fuarın geçen yıl düzenlenemediğini hatırlatarak bu yıl yeniden fuara kavuşacakları için heyecanlı olduklarını söyledi.

YÖREX'in Antalya ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağladığını belirten Çetin, "Fuar, hem Antalya iş dünyasına hem yöresel ürünlerin gelişmesine katkı veriyor. Bir yıl ara verilmesi nedeniyle bu yıl oda ve borsalardan ciddi talep var. Bu tür organizasyonlar özlendiği için yoğun katılım bekliyoruz." dedi.

Fuarların turizmin çeşitlendirilmesi üzerine de önemli rol oynadığını ifade eden Çetin, YÖREX'in fuardan da öte bir etkinlik olduğunu bildirdi.

Fuarın coğrafi işaretli ürünlerin artmasını da sağladığını aktaran Çetin, şunları aktardı:

"Yöresel ürünlerimizi ne kadar çok ticarileştirebilirsek ekonomiye de o kadar çok katkı koyabiliriz. Elimizde çok güzel ürünler var. Antalya'da coğrafi işaret tescilli ürün 13'e çıktı, 6'sını ATSO olarak biz aldık. Antalya'da 33 tane kadın kooperatifi var ve bunların üretimlerini de ihtisaslaştırırsak kooperatifler açısından ciddi katkı koyabiliriz. Bu kültürü yaymamız ve köyden çıkışı önlemek için bu ürünlerin ticarileşmesi için her türlü desteğin verilmesi lazım."

- Fuara 300 bin ziyaretçi hedefi

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da fuarın 20 Ekim'de açılacağını ve 4 gün boyunca ziyarete açık olacağını belirtti.

12 yıl önce başlatılan YÖREX'in bir yıl aradan sonra yeniden düzenleniyor olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Çandır, "Dünyada 200 milyar dolara ulaşan coğrafi işaretli ürün ticareti bulunmaktadır. Bunun yarısından fazlası tarım ve gıda ürünleridir. Yöresel ürünler konusundaki potansiyelimiz de düşünülürse bu miktarın çok daha fazla artırma imkanımız var." dedi.

Yöresel ürünler kıyıda köşede kalmasın, hakkı ve hukuku korunsun, ekonomiye kazandırılsın diye yola çıktıklarını ve hayallerinin bir kısmını gerçekleştirdiklerini anlatan Çandır, özellikle coğrafi işaret konusunda ciddi bir mesafe kaydettiklerini bildirdi.

YÖREX sonrası coğrafi işaretli ürün sayısının 8 kat arttığını vurgulayan Çandır, "Ülkemizde 900 ürünümüz tescilli, 700'ün üzerinde ise ürünümüz tescil için sırada bekliyor. Bir bu kadar daha ürün için coğrafi işaret ile ilgili çalışmalar yapıldığını yakından biliyoruz. Coğrafi işaretli ürünleri kırsal kalkınmanın anahtarı olarak görüyoruz. Yeter ki doğru yerden başlayalım." diye konuştu.

Bir önceki YÖREX'i 81 ilden 657 katılımcı ve 276 bin 288 ziyaretçi ile tamamladıklarını anımsatan Çandır, "Bu yıl 75 kentimizin katılımı ve 500'ün üzerinde katılımcımız netleşti. Ancak 81 il ve 650'nin üzerinde katılımcıyla düzenlemek için gayret ediyoruz. Ziyaretçi sayısındaki hedefimiz ise tüm kurallara uyarak salgına rağmen 300 bine ulaşmak." değerlendirmesinde bulundu.

- Aşı olmayanlardan PCR testi istenecek

Fuarın salgın kurallarına uygun bir biçimde düzenleneceğini, maske, mesafe, hijyene dikkat edileceğini dile getiren Çandır, ANFAŞ Fuar Merkezi'ni girişte HES kodlarının sorgulanacağını, aşı olmayanlardan da son 48 saati kapsayan PCR testi isteneceğini kaydetti.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı da pazarlama ve kalite sorunu yaşandığını ifade ederek, Türk ürünlerinin kaliteli paketleme ve iyi bir pazarlama ile dünyada daha iyi bir konumda olacağını söyledi.

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