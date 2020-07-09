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"Yöresel Ürünler Tarım Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri" iptal

SAMSUN HABERLERİ  | 09.07.2020 16:13 | Son Güncelleme

Samsun Alaçam Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği tarafından 3 Ağustos’ta yapılması planlanan "Yöresel Ürünler Tarım Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri" bu yıl iptal edildi.Katılım oranı ile Türkiye’nin de gündeminde büyük yer tutan, ilçeden ve ilçe dışından binlerce güreşseverin bir araya geldiği Yöresel Ürünler Tarım Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri pandemi nediyle iptal oldu.2019 yılında Alaçam Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği tarafından yapılan Yöresel Ürünler Tarım Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri Komitesi; Danıştay Üyesi Osman Tural, 2019 Yağlı Pehlivan Güreşleri Ağası Turgut Şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, Ziraat Mühendisi Ali İhsan Yiğit, Alaçam Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir, Alaçamspor Başkanı Özcan Nazlım, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz ve Alaçamlı güreşçi Hasan Ergin ile birlikte Geyikkoşan Güreş Alanında bir araya gelerek son karar alındı.Karar sonrası açıklama yapan Alaçam Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir, "Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının ardından alınan korona virüs önlemleri doğrultusunda Türkiye genelinde olduğu gibi ilçemizde de 3 Ağustos’ta yapılması planlanan ve Alaçam ilçesinde geleneksel hale getirilecek olan geçen yıl birincisi düzenlenen Yöresel Ürünler Tarım Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri aldığımız karar doğrultusunda bu yıl iptal edildi.

Samsun Alaçam Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği tarafından 3 Ağustos’ta yapılması planlanan "Yöresel Ürünler Tarım Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri" bu yıl iptal edildi.
Katılım oranı ile Türkiye’nin de gündeminde büyük yer tutan, ilçeden ve ilçe dışından binlerce güreşseverin bir araya geldiği Yöresel Ürünler Tarım Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri pandemi nediyle iptal oldu.
2019 yılında Alaçam Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği tarafından yapılan Yöresel Ürünler Tarım Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri Komitesi; Danıştay Üyesi Osman Tural, 2019 Yağlı Pehlivan Güreşleri Ağası Turgut Şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, Ziraat Mühendisi Ali İhsan Yiğit, Alaçam Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir, Alaçamspor Başkanı Özcan Nazlım, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz ve Alaçamlı güreşçi Hasan Ergin ile birlikte Geyikkoşan Güreş Alanında bir araya gelerek son karar alındı.
Karar sonrası açıklama yapan Alaçam Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir, "Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının ardından alınan korona virüs önlemleri doğrultusunda Türkiye genelinde olduğu gibi ilçemizde de 3 Ağustos’ta yapılması planlanan ve Alaçam ilçesinde geleneksel hale getirilecek olan geçen yıl birincisi düzenlenen Yöresel Ürünler Tarım Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri aldığımız karar doğrultusunda bu yıl iptal edildi. Bu yıl 3 Ağustos 2020 Kurban Bayramı’nın 4. günü, Geyikkoşan Güreş Alalında düzenlenecek olan ve yeni tip korona virüs salgını nedeni ile bölgemizde yapılması planlanan, birçok güreşlerin iptal edilmesi üzerine bizler de Alaçam Ziraat Odası, Muhtarlar Derneği ve sivil toplum kuruluşlarının destekleri ile yapmayı düşündüğümüz etkinliğimiz bu yıl tertip komitesi olarak almış olduğumuz karar doğrultusunda iptal edildi" dedi.
Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneğinin ev sahipliği yaptığı Alaçam 2019 Yağlı Pehlivan Güreşleri Ağası Turgut Şahin ise açıklamasında, "Alaçam’da 3 Ağustos’ta yapılması planlanan Yöresel Ürünler Tarım Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri, ülke olarak içinde bulunduğumuz Kovid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmiştir" ifadelerine yer verdi.

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