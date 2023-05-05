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Yorgun mermiyle ölen kadının şüphelisi adliyeye sevk edildi

05.05.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da akıllara durgunluk veren olayda anne, 8 yaşındaki kızının yanında omzundan vuruldu.

Yorgun mermiyle ölen kadının şüphelisi adliyeye sevk edildi

Olay sonrası polis tarafından özel ekip kurulurken, 480 güvenlik kamerası incelenmesi sonucu olay aydınlatıldı. 2 kilometre uzaklıkta bir gelin alma merasiminde havaya sıkılan tabancadan çıkan yorgun merminin anneye isabet ettiği tespit edildi. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, Ramazan Bayramı’nın 2. günü merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zekiye D. (47) 8 yaşındaki kızı ile çiçek toplamak için evden çıktı. Bir süre sonra anne Zekiye D., Ergüvan Sokak üzerinde yürüdüğü sırada nereden geldiği belli olmayan merminin isabet etmesi sonrası kanlar içerisinde yerde kaldı. Kızının çığlıkları sonrası çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zekiye D.’yi, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan tüm caddeleri ve sokakları tarayarak yaklaşık 480 güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Soruşturmayı derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Zekiye D.’nin vurulduğu yerden 2 kilometre uzaklıktaki gelin alma merasiminde havaya sıkılan tabancadan gelen yorgun mermi nedeniyle vurulduğunu tespit etti.

GELİN ALMA MERASİMİNDE HAVAYA SIKILAN TABANCADAN ÇIKAN YORGUN MERMİNİN HEDEFİ OLDU

Soruşturmayı daha da derinleştiren ekipler, Görükle Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi üzerinde A.Ö. (62) isimli şüphelinin tabanca ile havaya ateş açtığını tespit etti. Ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.Ö.’yü evinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

13 GÜN BOYUNCA VERDİĞİ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Omzundan yorgun mermi ile vurularak yaralanan Zekiye Ö., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2 gün önce verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

MERMİ ÇEKİRDEĞİ RİSKLİ BÖLGEDE OLDUĞU İÇİN ÇIKARTILAMADI

Mermi çekirdeğinin riskli bölgede olduğu için çıkartılamazken, Zekiye Ö.’nün hayatını kaybetmesinin ardından Çekirdek alınarak A.Ö.’ye ait ruhsatlı tabancası ile alınan kriminal raporu yapıldı. Çıkan raporda, mermi çekirdeğinin A.Ö.’ye ait tabancadan çıktığı tespit edildi.

YORGUN MERMİ İLE VURULMADAN 1 DAKİKA ÖNCE ESKİ EŞİYLE TELEFONDA GÖRÜŞMESİ KAFALARI KARIŞTI

Olayla ilgili soruşturma devam ederken Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Zekiye Ö.’nün vurulma dakikasından tam 1 dakika önce eski eşiyle telefonda konuştuğunu ve telefonun bir anda kesildiği tespit etti. Yapılan soruşturma neticesinde, eski eşiyle ilgili herhangi şüphenin olmadığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı A.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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