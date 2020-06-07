SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Younes Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor

Younes Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.06.2020 11:29 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan ekibi, Belhanda'yı transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı. 5 milyon Euro garanti ücret ve bonuslarla birlikte oyuncu ikna edildi. Al Hilal Teknik Direktörü Razvan Lucescu, Belhanda'nın transfer edilmesini istiyor.

Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre; Al Hilal Teknik Direktörü Razvan Lucescu, sarı kırmızılı takımda forma giyen Faslı oyuncu Younes Belhanda’nın transfer edilmesini istiyor.

Al Hilal Yönetimi’nin, Eduardo’nun yerine Galatasaray’dan Younes Belhanda’ya yöneldiği ve Razvan Lucescu’nun da oyuncuyu kadrosunda görmek istediği kaydedildi. Suudi Arabistan takımı, oyuncuyla büyük oranda anlaştı. Al Hilal, Faslı yıldıza yıllık 5 milyon euro net ücret, her 25 puanda 100 bin euro ve attığı her bir gol için 5 bin Euro prim teklif etti.

4-5 MİLYON EURO

Younes Belhanda, Galatasaray’dan yıllık 3 milyon 350 bin Euro net maaş, puan başına 5 bin ve her 25 puanda ise 100 bin Euro prim alıyor. Faslı yıldızın mukavelesi 2021 yazında tamamlanacak.

Al Hilal’in, sarı kırmızılı takıma da 4-5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli yıllık 5 milyon Euro net ücret, önermesi bekleniyor. Belhanda, Galatasaray’da bu sezon 15 maçta forma giyerken, 3 gol atıp 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

(AKŞAM)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştıEsenyurt'ta dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
G.Saray'da koronavirüs test sonuçları açıklandıG.Saray'da koronavirüs test sonuçları açıklandı
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli polis siteyi kan gölüne çevirdi

Emekli polis siteyi kan gölüne çevirdi

Kadıköy'deki görüntü endişe yarattı!

Kadıköy'deki görüntü endişe yarattı!

Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı

Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın takımından Süper Lig'e transfer

Acun Ilıcalı'nın takımından Süper Lig'e transfer

Ronaldo hepsini geçti! Kazanan o...

Ronaldo hepsini geçti! Kazanan o...

Nuri Şahin'in 15 yıllık rekorunu kırdı

Nuri Şahin'in 15 yıllık rekorunu kırdı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kulübüm teklifi reddetti

Kulübüm teklifi reddetti

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Younes Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor

Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor

Galatasaray'da koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı

G.Saray'da koronavirüs test sonuçları açıklandı

Fatih Terim'den flaş transfer kararı: "İkisi de olur"

Fatih Terim'den flaş Caner ve Hasan Ali kararı!

Galatasaray Lyle Taylor'la ilgileniyor iddiası

Galatasaray'dan yeni forvet bombası

Galatasaray, FIBA Basketball Champions League'ne katılacak

G.Saray Şampiyonlar Ligi'nde

Galatasaray orta, şut ve bitiricilik çalıştı

Cimbom orta, şut ve bitiricilik çalıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.