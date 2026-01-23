Youssef En-Nesyri'nin yerine Beto! Fenerbahçe İstanbul'a bile getirdi

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin ayrılığı için gün sayılırken, yerine alınacak golcü için büyük çalışma yapılıyor. Sarı-lacivertli takım forvet transferi için rotasını İngiltere'ye kırarken, gündeme Everton'un Gineli golcüsü Beto girdi.

TEKLİF YAPILDI! İSTANBUL'A GELDİ...

Gazeeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre Fenerbahçe, Everton forması giyen Norberto Bercique Gomes Betuncal Beto resmi teklif yaptı.

Fenerbahçe'nin santrfor pozisyonu için resmi teklif yaptığı Norberto Bercique Gomes Betuncal Beto'nun Temsilcisi, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

GÜÇLÜ FİZİĞİYLE ÖN PLANA ÇIKIYOR!

Fenerbahçe’nin gündemindeki isimlerden Beto, oyun yapısı ve fiziksel özellikleriyle sarı-lacivertlilerin hücum hattına önemli katkılar sunabilecek bir profil olarak öne çıkıyor. Güçlü ve atletik yapısıyla dikkat çeken 9 numara, özellikle stoperlerle girdiği ikili mücadelelerde ayakta kalabilen ve takım arkadaşlarına alan açabilen bir forvet olarak değerlendiriliyor.

Hava toplarındaki etkinliğiyle rakip savunmalar için ciddi bir tehdit oluşturan Beto, ceza sahası içinde kafa golleriyle skor üretme potansiyeline sahip. Bunun yanı sıra yüksek pres gücüyle ön alanda rakibi hataya zorlayan golcü oyuncu, savunmadan oyun kurmaya çalışan takımlara karşı da etkili bir silah olarak görülüyor.

Bitiriciliğiyle ön plana çıkan Beto’nun, Fenerbahçe’ye hem pres gücü hem de ceza sahası etkinliği kazandırması bekleniyor. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun sistemi içerisinde Beto’nun daha verimli bir golcü kimliğine bürünebileceği ifade ediliyor.

BU SEZON PREMİER LİGDE 3 GOL ATABİLDİ...

Beto, bu sezon Everton formasıyla Premier League’de 25 maça çıkarken, 9 maçta ilk 11 de yer bulabildi. Golcü oyuncu bu maçlarda 3 gol atarken asist yapmadı, böylece toplamda 3 gole doğrudan katkı sağladı.