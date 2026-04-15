Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan'ı da birbirine kattı!

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyerken kış transfer döneminde Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Faslı golcü Youssef En-Nesyri, yeni takımı Al-Ittihad'da beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Sarı-lacivertli formaya veda ettikten sonra Arap yarımadasında gollerine devam etmesi beklenen tecrübeli forvet, Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanan kritik Al Wahda mücadelesine damga vurdu, ancak bu kez attığı golle değil, kaçırdığı inanılmaz pozisyonla!

MUAZZAM DEPAR, FELAKET SONUÇ

Golsüz eşitlikle ve büyük bir gerilimle devam eden mücadelenin kırılma anlarından birinde, Al-Ittihad'ın hızlı hücumcusu Moussa Diaby, adeta kendi yarı sahasından aldığı topla rakip savunmayı tek tek ipe dizerek muazzam bir dribbling yaptı.

Diaby'nin bu akılalmaz eforunun ardından ceza sahası çevresinde topla buluşturduğu Youssef En-Nesyri, herkesin gol diye ayağa kalktığı o anda adeta futbol aklını yitirdi. Meşin yuvarlağı ayağına dolaştıran ve şut çekmek yerine son derece isabetsiz bir pas vermeyi tercih eden Faslı yıldız, mutlak bir gol fırsatını acemice harcadı.

TRİBÜNLERDEN BÜYÜK UĞULTU

Gol beklentisiyle ayağa kalkan binlerce Al-Ittihad taraftarı, En-Nesyri'nin bu akılalmaz hatası sonrası adeta çılgına döndü. Pozisyonun hemen ardından stadyumda Faslı golcüye yönelik çok yüksek ve tepki dolu bir uğultu koptu. Arap basını da kaçan bu fırsat sonrası eski Fenerbahçeli yıldıza eleştiri oklarını yöneltti.