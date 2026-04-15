SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Suudi Arabistan Premier Ligi

Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan'ı da birbirine kattı!

Fenerbahçe'den devre arasında astronomik bir bedelle ayrılan yıldız golcü, yeni takımında saç baş yoldurdu! Taraftarın o anki tepkisi olay yarattı.

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyerken kış transfer döneminde Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Faslı golcü Youssef En-Nesyri, yeni takımı Al-Ittihad'da beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Sarı-lacivertli formaya veda ettikten sonra Arap yarımadasında gollerine devam etmesi beklenen tecrübeli forvet, Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanan kritik Al Wahda mücadelesine damga vurdu, ancak bu kez attığı golle değil, kaçırdığı inanılmaz pozisyonla!

MUAZZAM DEPAR, FELAKET SONUÇ

Golsüz eşitlikle ve büyük bir gerilimle devam eden mücadelenin kırılma anlarından birinde, Al-Ittihad'ın hızlı hücumcusu Moussa Diaby, adeta kendi yarı sahasından aldığı topla rakip savunmayı tek tek ipe dizerek muazzam bir dribbling yaptı.

Diaby'nin bu akılalmaz eforunun ardından ceza sahası çevresinde topla buluşturduğu Youssef En-Nesyri, herkesin gol diye ayağa kalktığı o anda adeta futbol aklını yitirdi. Meşin yuvarlağı ayağına dolaştıran ve şut çekmek yerine son derece isabetsiz bir pas vermeyi tercih eden Faslı yıldız, mutlak bir gol fırsatını acemice harcadı.

TRİBÜNLERDEN BÜYÜK UĞULTU

Gol beklentisiyle ayağa kalkan binlerce Al-Ittihad taraftarı, En-Nesyri'nin bu akılalmaz hatası sonrası adeta çılgına döndü. Pozisyonun hemen ardından stadyumda Faslı golcüye yönelik çok yüksek ve tepki dolu bir uğultu koptu. Arap basını da kaçan bu fırsat sonrası eski Fenerbahçeli yıldıza eleştiri oklarını yöneltti.

Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Youssef En-Nesyri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.