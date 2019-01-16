TREND

YouTube acı veren şaka videolarını yasakladı!

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 16.01.2019 10:52 | Son Güncelleme

Video paylaşım sitesi YouTube, platformda tehlikeli veya duygusal açıdan acı verici "şakaları" tanımlayan kliplerin yasaklandığını bildirdi.

YouTube acı veren şaka videolarını yasakladı!

YouTube, bazen ölüm ya da yaralanmayla sonuçlanan sözde "meydan okumalara" yanıt niteliğindeki açıklamasında, tehlikeli veya duygusal açıdan acı verici materyalin "YouTube'da yeri olmadığını" vurguladı.

Google'a ait sitenin sıkça sorulan sorular bölümünde "Her zaman komik olanın, tehlikeli veya zarar verici çizgisini aşmamasının temin edilmesi politikalarına sahiptik. Topluluk Kılavuzumuz, ciddi zararla sonuçlanma ihtimali bulunan tehlikeli eylemleri teşvik eden içeriği yasaklıyor. Şu andan itibaren site, 'ciddi fiziksel yaralanma tehlikesi hissedilen şakalar' içeren videolara izin vermeyecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "çocukların ciddi duygusal huzursuzluk yaşamalarına neden olan şakalarına izin verilmeyeceği de" kaydedildi.

YouTube, zararlı içerik ve mevcut kuralları uygulamakta başarısız olduğu eleştirilerine maruz kalıyor.

Şirketin geçen nisanda materyali kaldırma sözüne rağmen Buzzfeed'in raporu, vahşeti ima eden ya da tanımlayan görüntülerin hala sitede var olduğunu ortaya koydu. Bu tür bazı videoların milyonlarca kez görüntülendiği belirtiliyor.

AA

PARTNER'Çirkin kız'ın son hali'Çirkin kız'ın son hali
Bu hafta çıkacak oyunlarBu hafta çıkacak oyunlar
NVIDIA GeForce 417.71 güncellemesi ile gelen yeniliklerNVIDIA GeForce 417.71 güncellemesi ile gelen yenilikler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
youtube video şaka

En Çok Okunan Trend Haberler

Jelena Karleusa'nın skandal fotoğrafları ortaya çıktı!

Jelena Karleusa'nın skandal fotoğrafları ortaya çıktı!

- 67 derece soğukta imkansızı başardı

- 67 derece soğukta imkansızı başardı

Atalay Demirci hakkında flaş karar!

Atalay Demirci hakkında flaş karar!

İşte Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk görüntüler!

İşte Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk görüntüler!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Saat 19:00'da kesinlikle uçak bileti satın almayın

Uçak yolculuğu yapacaklara önemli uyarı! Saat 19.00'da...

Bu hafta çıkacak oyunlar

Bu hafta çıkacak oyunlar

NVIDIA GeForce 417.71 güncellemesi ile gelen yenilikler

NVIDIA GeForce 417.71 güncellemesi ile gelen yenilikler

Samsung Galaxy S9 için güvenlik güncellemesi çıktı!

Samsung Galaxy S9 için güvenlik güncellemesi çıktı!

Yeni iPhone’larda lightning olmayabilir

Yeni iPhone’larda lightning olmayabilir

LG K11 Prime Türkiye’de!

LG K11 Prime Türkiye’de!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.