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YouTube yorumları dolandırıcılar için yeni araç haline geldi

13.07.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Mikhail Sytnik: - "Kullanıcıların, başvurdukları kripto kaynaklarını dikkatlice kontrol etmelerini ve YouTube'daki rastgele yorumlara güvenmemelerini tavsiye ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, kripto dolandırıcılarının geliştirdikleri yeni yöntemle YouTube yorumları üzerinden popüler videolara yorum bırakarak ucuz kripto parayla ilgilenenlere ulaşmaya çalıştıklarını bildirdi.

Kaspersky açıklamasına göre, şirket uzmanları, saldırganların YouTube'da sahte kripto hizmetlerini tanıttığı yasa dışı bir plana tanık oldu.

Popüler videolara yorum bırakarak ucuz kripto parayla ilgilenenlere ulaşmaya çalışan dolandırıcılar, YouTube'da trend olan videoları seçiyor ve kripto pazarında sahte bir "ihlali" teşvik eden yorumlar bırakıyor. Mesajlar daha görünür kılmak adına, yorumları en tepeye taşıyacak bot yanıtlar yerleştiriliyor.

Yorum, izleyicileri yazarın kendi YouTube kanalını ziyaret etmeye ve sözde bir döviz kuru hatasından nasıl yararlanılacağına ilişkin talimatlar anlatan bir video izlemeye teşvik ediyor. Kullanıcılar bu videonun kanalda yayınlanan tek video olduğunu fark etmeyebiliyor.

Bu uydurma videoda döviz kuru satırlarındaki düzenlemeler çıplak gözle bile görülebiliyor. Yorumlar sevindirici geri bildirimlerle dolduruluyor. Videonun altındaki bağlantı, sahte bir borsaya yönlendiriyor.

Kullanıcı açıklamada yer alan web sayfasına ulaştığında, Bitcoin takas etmek için düzenlenmiş bir platformla karşılaşıyor. Ancak bunu kullanırsa, hizmet sahte olduğu için bu parayı bir daha asla göremiyor.

- "YouTube'daki rastgele yorumlara güvenmeyin"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Kaspersky Güvenlik Uzmanı Mikhail Sytnik, en iyi fiyata kripto para satın alma yapmak isteyenlerin sık sık dolandırıcıların hedefi olduğunu bildirdi.

Sytnik, "Son araştırmamız, saldırganların YouTube kullanımını göz önünde bulundurarak kurbanlarına ulaşmak için yeni ve daha yaygın yollara başvurduğunu gösteriyor. Kullanıcıların, başvurdukları kripto kaynaklarını dikkatlice kontrol etmelerini ve YouTube'daki rastgele yorumlara güvenmemelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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youtube dolandırıcı kripto

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