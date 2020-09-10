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Yozgat Belediyesi korona virüs tedbirlerini artırdı

YOZGAT HABERLERİ  | 10.09.2020 17:09 | Son Güncelleme

Yozgat Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri artırdı.Korona virüs ile mücadele kapsamında il genelinde artan vaka sayılarına karşın tedbirleri artıran Yozgat Belediyesi, meydan, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.

Yozgat Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri artırdı.
Korona virüs ile mücadele kapsamında il genelinde artan vaka sayılarına karşın tedbirleri artıran Yozgat Belediyesi, meydan, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı. Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Meydan Yeri Caddesini ve pozitif vaka çıkan apartmanları yıkayarak dezenfekte çalışması yaptı. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ise toplu taşıma araçlarını ve işletmeleri denetleyerek vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen
kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, belediyenin aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşların da kendileri salgına karşı korumaları gerektiğini ifade etti.
Başkan Köse yaptığı açıklamada “Biz belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Asıl sorumluluk hemşerilerimizdedir. Benim genç kardeşlerimden özellikle bir ricam var. Genç kardeşlerimiz, vücut bağışıklıklarının sağlamlığına güvenip birtakım tedbirleri gevşetebiliyorlar. Ancak evlerinde bulunan büyüklerinin, kronik rahatsızlığı olan akrabalarının ve risk grubunda bulunan yakınlarının bu virüsten etkilenmelerini istemiyorlarsa daha dikkatli olmaları gerekiyor. Lütfen temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etsinler. Şu anda hastanelerde ve evlerinde korona virüs tedavisi gören hemşerilerimize Yüce Rabbim’den şifalar diliyorum. Tedbir her şeydir. Bir kişi çok kişiyi etkiler” diye konuştu.

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Aydincik
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Candir
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