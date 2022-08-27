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Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığından "kadını bıçaklayan koca salıverildi" iddiasına yalanlama

27.08.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığından "kadını bıçaklayan koca salıverildi" iddiasına yalanlama

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan "kadını bıçaklayan koca serbest bırakıldı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sosyal medyadaki iddialara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"13 Ağustos 2022'de müşteki E.B.M. ile eski eşi şüpheli B.G.B. arasında 2 yaşındaki çocuklarının velayeti ve görüşmesi kapsamında aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu zanlı B.G.B'nin müşteki ve halasını bıçaklamasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca B.G.B. ile olay yerinde bulunan babası İ.B. hakkında derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Şüpheli B.G.B. aynı gün gözaltına alınmış, tutuklanması istemiyle 14 Ağustos 2022'de çıkarıldığı Yozgat Sulh Ceza Hakimliğince 'boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' tutuklanmış, halen Yozgat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunmaktadır. Müşteki poliklinik servisindeki bir günlük tedavisinin ardından taburcu edilmiş, soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Sosyal medya mecralarındaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Yozgat'ta 13 Ağustos'ta B.G.B. (34), Aşağı Çatak Mahallesi Ali Efendi Camisi avlusunda tartıştığı eski eşi bir çocuk annesi E.B.M. (21) ve halası H.D'yi (53) bıçakla yaralamıştı. Gözaltına alınan B.G.B. tutuklanmıştı.

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sosyal medya Yozgat

Yozgat Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:27
Sabah
05:57
Öğle
12:47
İkindi
16:30
Akşam
19:28
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