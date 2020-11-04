YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Yozgat il merkezinde 10 ayda 546 çift dünya evine girdi

Yozgat il merkezinde 10 ayda 546 çift dünya evine girdi

YOZGAT HABERLERİ  | 04.11.2020 17:07 | Son Güncelleme

Yozgat Belediye Başkanlığı Evlendirme Dairesi’nde 10 ayda 533 çift, Yozgat İl Müftülüğünde ise 13 çift olmak üzere 546 çiftin nikahı kıyıldı.Korona virüs tedbirleri kapsamında düğünlere getirilen kısıtlamanın ardından evlenecek çiftlerin bazıları düğünlerini ertelerken, bazıları da nikah kıydırarak evlendi.Korona virüs nedeniyle Halit Çekirdek ve Ebru Ertuğrul çifti düğününü 2 kez ertelemek zorunda kaldı.

Yozgat Belediye Başkanlığı Evlendirme Dairesi’nde 10 ayda 533 çift, Yozgat İl Müftülüğünde ise 13 çift olmak üzere 546 çiftin nikahı kıyıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında düğünlere getirilen kısıtlamanın ardından evlenecek çiftlerin bazıları düğünlerini ertelerken, bazıları da nikah kıydırarak evlendi.
Korona virüs nedeniyle Halit Çekirdek ve Ebru Ertuğrul çifti düğününü 2 kez ertelemek zorunda kaldı. Pandemi tedbirleri nedeniyle getirilen kısıtlamalarla birlikte düğün yerine sadece nikah kıymak zorunda kalan çift dünya evine girdi.
Nikahlarına salgın nedeniyle birçok akrabalarını davet edemediklerini söyleyen Ebru Ertuğrul, “Sınırlı sayıda yakınlarımızla nikahımızı kıydık. Gönül isterdi ki herkes düğünümüze katılsın, oynayalım eğlenelim ama olmadı. Yine de mutluyuz" dedi.
Damat Halit Çekirdek ise "Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs, ülkemizde de düğünler başta olmak üzere birçok etkinliğin kısıtlanmasına veya yasaklanmasına neden oldu. Biz de bu yasaklara uyduk. Düğünümüzü daha önce 2 defa ertelemiştik, kısıtlamaların ne kadar süreceğini bilemediğimiz için düğün yerine nikah yaptık. Arkadaşlarımızı eş ve dostlarımızın birçoğunu nikahımıza davet edemedik. Nikah kıyarak evlendik, çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Nasıl anlatılır bilmiyorum...' 'Nasıl anlatılır bilmiyorum...'
PARTNER Mucize kurtuluşlar! Mucize kurtuluşlar!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Ukraynalı güzeller Kayseri Mantısı yaptı
Ukraynalı güzeller Kayseri Mantısı yaptı
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Tuzla’dan İzmir’e yardım eli
Tuzla’dan İzmir’e yardım eli
GÜNDEM ÖZETİ / 4 Kasım 2020
GÜNDEM ÖZETİ / 4 Kasım 2020
Karabük'te bazı iş yerleri en geç 22.00'de kapanacak
Karabük'te bazı iş yerleri en geç 22.00'de kapanacak

Yozgat Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
05:41
Sabah
07:06
Öğle
12:29
İkindi
15:17
Akşam
17:43
Yatsı
19:02

Yozgat Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Solmaz Eczanesi
Merkez
Dere Eczanesi
Akdagmadeni
Aydıncık Eczanesi
Aydincik
Boğazlıyan Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Temel Eczanesi
Cayiralan
Çakıroğlu Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Yozgat’ta Feci Kaza: 4 Ölü 1 Yaralı
Yozgat’ta Feci Kaza: 4 Ölü 1 Yaralı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.