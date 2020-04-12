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Yozgat Şehir Hastanesi Kovid-19'la mücadele için pandemi hastanesine dönüştürüldü

YOZGAT HABERLERİ  | 12.04.2020 11:15 | Son Güncelleme

Koronavirüs tehlikesine karşı hazır hale getirilen 475 yataklı şehir hastanesi, fiziki altyapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojiyle Türkiye'nin salgınla mücadelesine büyük katkı sağlıyor - Pandemi hastanesine dönüştürülen Yozgat Şehir Hastanesinde koronavirüs şüphesi bulunan hastalar özel izole edilmiş odalarda tedavi edilerek virüsün yayılmasının önüne geçiliyor

ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ta 2017 yılında hizmete başlayan şehir hastanesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede aktif rol alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği ve sağlıkta dönüşüm projesiyle hayata geçirilen şehir hastaneleri, sağlık hizmetlerinin yanı sıra bulundukları kentlerde istihdama katkılarıyla da dikkati çekiyor.

Fiziki yapısı ve vatandaşlara sunduğu modern dijital hizmetlerle 141 bin 120 metrekare kapalı alanda 5 yıldızlı otel konforunda hizmete sunulan Yozgat Şehir Hastanesinde, içinde tuvalet ve banyo bulunan 135 tek kişilik, 2'si suit olmak üzere 131 de çift kişilik lüks odalar yer alıyor.

Koronavirüs tehlikesine karşı hazır hale getirilen 475 yataklı şehir hastanesinde, 113 poliklinik, doğum ve acil ameliyathaneleri dahil olmak üzere 18 ameliyathane, 16 negatif basınçlı oda, 61 yoğun bakım ünitesi bulunuyor.

Acil durumlarda yatak kapasitesi artırılabilen hastane, 147 hekim ve 758 yardımcı sağlık personelinin yanı sıra yaklaşık bin özel sektör çalışanıyla hizmet sunuyor.

Koronavirüs salgını sürecini yönetebilecek fiziki ve teknolojik kapasiteye sahip olan Yozgat Şehir Hastanesinde herhangi bir olağan dışı duruma karşı ise A ve B eylem planı hazırlanarak tedbirler alındı.

- Hastalar, özel izole edilmiş odalarda kontrol altında tutuluyor

Yoğun bakım süreçlerini yönetebilecek yeterli sayıda hekim ve personele sahip olan pandemi hastanesi olarak belirlenen sağlık kuruluşunda, koronavirüs şüphesiyle hastaneye alınan hastalar, özel izole edilmiş yoğun bakım ünitesinde kontrol altında tutuluyor.

Hizmete açıldığı günden itibaren kente önemli sağlık hizmetleri sunan Yozgat Şehir Hastanesinde son bir yılda 1 milyon 134 bin 107 poliklinik hizmeti verildi. 4 bin 675 ameliyat gerçekleştirilen ve aynı dönemde 39 bin 219 hastanın yatarak tedavi gördüğü hastanede, 4 bin 424 hasta da yoğun bakımda sağlık hizmeti aldı.

ABD'de kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu yetkililerinin denetimlerinden başarıyla geçen Yozgat Şehir Hastanesi, 2018'de "Seviye 7 Tam Dijital Hastane" olarak tescil edilen Avrupa'nın ilk ve tek hastanesi olmuştu.

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