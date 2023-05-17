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Yozgat Şehir Hastanesi’nde yılda 2 bin katarakt ameliyatı yapılıyor

17.05.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan, son teknolojik özelliklere sahip cihazlarla yılda 2 bine yakın katarakt ameliyatı yapıldığını söyledi.

Yozgat Şehir Hastanesi’nde katarakt ameliyatları, en yeni teknolojiye sahip modern ‘Fakoemülsifikasyon Katarakt Ameliyat Cihazları’ ile dikişsiz bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Çeşitli görme problemlerine neden olan ve göz merceğinde oluşan bulanıklık olarak adlandırılan katarakt, cihaz sayesinde daha güvenli ve kısa sürede tedavi ediliyor. Yıllık 2 bin katarakt ameliyatının başarılı bir şekilde yapıldığı Yozgat Şehir Hastanesi’nde yeni kazandırılan cihazlarla birlikte bu sayının artırılması hedefleniyor.

Ameliyatın, hastanın uyutulmadan 2 milimetre kesik oluşturularak 10-15 dakika gibi kısa bir zamanda yapılabildiğini ve 1-2 saatte taburcu edildiğini belirten Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Kozan, 5 göz hastalıkları uzmanı ile yılda 2 bine yakın son teknoloji cihazlarla başarılı bir şekilde katarakt ameliyatı yapıldığını söyledi. Yozgat ilçeleri başta olmak üzere çevre illerden çok sayıda hastanın katarakt ameliyatı için Yozgat Şehir Hastanesi’ni tercih ettiğini de ifade eden Kozan, katarakt cerrahisinin başarısında hekimin, kullanılan cihazın, teknolojilerin ve mercek kalitesinin oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.

Hastaneye kazandırılan yeni Fako cihazıyla ilk katarakt ameliyatını yapan Göz Hastalıkları Hekimi Op. Dr. Fevzi Çelik ise dünyada en çok yapılan cerrahi ameliyatın katarakt olduğunu söyledi. Ülke genelinde ise yılda 350-400 bin arası katarakt ameliyatı yapıldığını hatırlatan Çelik, Yozgat Şehir Hastanesinde son bir yılda 2 bine yakın katarakt ameliyatı yaptıklarını belirtti. Çelik, “Sadece Yozgat’tan değil çevre illerden de hastalarımız, hastanemize ameliyat olmak için gelmektedir. Ameliyatlarda kullandığımız cihazlarımız son derece ileri teknolojiye sahip. En yeni cihazları hastanemizde kullanmak hem bizim için hem hastalarımızın güveni ve konforu için son derece öneme sahip” dedi.

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