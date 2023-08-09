Yozgat ve Kayseri'de kurulan sistemle gözlemlenen meteor hareketleri NASA'ya aktarılıyor

Yozgat Bozok Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi ve Ege Üniversitesi iş birliğiyle Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu ve Erciyes Üniversitesi yerleşkelerine meteor takip sistemi kuruldu.

Sistemde 16 kamera ile gözlemlenen ve kayda alınan meteor hareketleri, bilimsel çalışmalarda kullanılması amacıyla anlık olarak NASA'ya aktarılıyor.

Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca, gazetecilere, meteor takipleriyle NASA'da yapılan çalışmalara katkı sağlandığını söyledi.

"TÜRKİYE'DE DE ÜÇLÜ GÖZLEM SİSTEMİ KULLANILIYOR"

Meteor takip sisteminin dünyada 20 ülkede bulunduğunu belirten Karaca, "Türkiye'de de üçlü gözlem sistemi kullanılıyor. Türkiye'den gök cisimlerinin hareket ve yörüngelerinin takip edilmesi ve NASA'ya aktarılması bu sitem üzerinden gerçekleşiyor. Uzay çalışmaları açısından bunun önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata da sistemin Türkiye'de aktif olarak çalıştığını belirtti.

Bu sistemlerin evrensel bilime katkısının önemli olduğunu vurgulayan Böyükata, "Bu sistemlerle yapılan takiplerin veri olarak toplanması, ileride belki genelleştirilecek yeni bir prensibin ortaya çıkmasına da katkı verebilir. Yaptığımız çalışmanın üniversitemiz için önemli bir başlangıç olduğuna inanıyorum. Uzun vadede bölgemizdeki eğitime katkısı da olacak. Bu konuya ilgiyi, merakı da arttıracak diye düşünüyorum." diye konuştu.

SİSTEM İKİ YILDIR ÇALIŞIYOR

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan ise sistemin kaydettiği bilgileri NASA sunucusuna gönderdiğini anlattı.

Meteor takip sisteminin yaklaşık iki yıldır çalıştığını dile getiren Ünsalan, "Amacımız, bildiğimiz ya da bilemediğimiz birçok yeni meteor yağmurlarını keşfedebilmek. Atmosfere giren meteorların gözlemlerini düzgün bir şekilde yapabilmek ve aynı zamanda bilimsel olarak baktığımızda dünyayı savunma, gezegeni savunma anlamında da birçok veriye katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"GÖZLEMLER HER GECE DÜZENLİ OLARAK YAPILIYOR"

Ünsalan, özellikle belirli dönemlerde büyük meteor yağmurları olduğunu, bunların majör meteor yağmurları diye adlandırıldığına değinerek, şunları kaydetti:

"Bunların dışında da bilmediğimiz henüz daha keşfi yapılmamış birçok meteor yağmuru söz konusu. Varlığı biliniyor olup da henüz keşfedilemeyen bir meteor yağmurunu da keşfetmiş olduk. Bu gözlemler her gece düzenli olarak yapılıyor. Veriler gözlemlerin hemen sonrasında işlenerek anlık olarak NASA'ya gönderiliyor. Meteorun geliş açısı, yönelimi, doğrultusu burada belirlenebiliyor. Dolayısıyla buradan hızı ve birtakım yörünge elemanları belirlenebiliyor. NASA'ya yüklendiğimiz veriler otomatik olarak da işlenerek bize bir genel fotoğrafı veriyor. Bu anlamda bilime de katkı sağlanmış oluyor."​​​​​

