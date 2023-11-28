YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Yozgat'a 15 firari hükümlü yakalandı

Yozgat'a 15 firari hükümlü yakalandı

28.11.2023 10:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü yakalandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3-27 Kasım arasında kent genelinde adli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmada, aralarında hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.L, hırsızlık suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.C.A. ile çeşitli suçlardan 3 ay 22 gün ile 6 yıl 3 arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 firari hükümlü yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon’da uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtulan muhtar konuştuTrabzon’da uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtulan muhtar konuştu
Tuncelili dünya şampiyonu sporcu memleketinde coşkuyla karşılandıTuncelili dünya şampiyonu sporcu memleketinde coşkuyla karşılandı
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandıTakla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Yozgat jandarma

Yozgat Namaz Vakitleri 28 Kasım Salı

İmsak
06:04
Sabah
07:32
Öğle
12:33
İkindi
15:03
Akşam
17:25
Yatsı
18:48

Yozgat Nöbetçi Eczaneler28 Kasım Salı

Ayçiçek eczanesi
Akdagmadeni
Aydincik eczanesi
Aydincik
Safa eczanesi
Merkez
Saray eczanesi
Cekerek
Fatih eczanesi
Candir
Yagmur eczanesi
Sarikaya
Yasa eczanesi
Sefaatli
Tümünü Göster
Yozgat ECZANELER
Yozgat ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.