YURTHABER
  4. Yozgat'ın Çekerek ilçesi "Lavanta Adası" ile turizmde atağa geçecek

Yozgat'ın Çekerek ilçesi "Lavanta Adası" ile turizmde atağa geçecek

YOZGAT HABERLERİ  | 08.01.2020 14:07 | Son Güncelleme

Yozgat'ın Çekerek ilçesi "Lavanta Adası" ile turizmde atağa geçecek

Yozgat'ın Çekerek Belediyesi ile Orman Genel Müdürlüğü, ilçedeki bin 500 dekar alanda lavanta bahçesi kuruyor.

Çekerek Barajı'ndaki yarımada üzerinde uygulanacak "Lavanta Adası Projesi" ile ilçenin İç Anadolu Bölgesi'nin turizm merkezi olması hedefliyor.

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 2020 yılı itibariyle Lavanta Adası, Trüf Mantarı Ormanı, Millet Bahçesi ve Atık Su arıtma Tesisi projesi gibi birçok çalışmayı hayata geçireceklerini söyledi.

İlçede bulunan Çekerek Barajı'nın Türkiye’nin en büyük 10 sulama barajı arasında yer aldığını anlatan Çakır, barajı en iyi şekilde değerlendirmek için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Çakır, barajdaki yarımada ve çevresindeki bin 500 dekarlık alanda lavanta adası çalışmalarının devam ettiğini anlatarak, "Orman Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışma kapsamında bugüne kadar 100 bin lavantayı toprakla buluşturduk. Mart ayına kadar 60 bin lavantanın dikimini de gerçekleştireceğiz. Burasını bölgenin turizm merkezi haline getireceğiz." dedi.

- Kadınlara lavanta katkılı ürünlerin üretimi öğretilecek

Lavantanın görsel güzelliğinin yanında kozmetik sektöründe de önemli yeri olduğunu aktaran Çakır, "Kalkınmanın yerelden olmasını özellikle kadınların üretimde yer almasını istiyoruz. Bu sebeple lavanta sabunu, kremi, kolonyası, lavanta yağı üretimi yapacağız. Bunu bölgemizin kadınlarına öğretip ev ekonomilerine katkı sağlamalarını planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çakır, yöre halkına daha fazla gelir sağlayacak projeler üzerinde çalışmalar yapıldığına değinerek, "Bal ormanları kurduk, arıcılığı teşvik ediyoruz. Bunun yanında trüf mantarı üretimi için çalışma başlatıldı. Biz alışılmış belediyecilik anlayışının dışına çıkmak istiyoruz. Türkiye'nin 2023 hedefleri çok büyük." diye konuştu.

Yerelde bu hedeflere katkı sağlamak için çalıştıklarını dile getiren Çakır, "İlçemizde gerçekleştireceğimiz projeler sadece Çekerek'in değil bölgenin kaderini etkileyecek. Bu projelerin hayata geçmesi, öncelikle Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ın ilçemize ve Yozgat'ımıza verdiği önemin göstergesidir." sözlerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı
Çekerek lavanta ile kalkınacakÇekerek lavanta ile kalkınacak
Uluslararası başarı elde eden öğrencilere ödülUluslararası başarı elde eden öğrencilere ödül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çekerek Lavanta adası yozgat

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Tokat’ta çatı yangını

Tokat’ta çatı yangını

Yozgat Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:26
Sabah
07:55
Öğle
12:52
İkindi
15:18
Akşam
17:39
Yatsı
19:03

Yozgat Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Esentepe Eczanesi
Merkez
Dere Eczanesi
Akdagmadeni
Beştaş Eczanesi
Aydincik
Hayat Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Güven Eczanesi
Cayiralan
Saray Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yol kenarında gördüler, yardıma koştular!

Yol kenarında gördüler, yardıma koştular!

Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Yozgat'ta hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı

Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Akdağmadeni Lisesi'nden 70’li Yıllarda Mezun Olanlar Bir Araya Geldi

Akdağmadeni Lisesi'nden 70’li Yıllarda Mezun Olanlar Bir Araya Geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.