Yozgat’ta bin ünite kan bağışı hedefleniyor

Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda Türk Kızılayı tarafından 3-23 Haziran günleri arasında kan bağış kampanyası başlatıldı.

Kan bağışında bulunmak isteyenlerin meydana kurulan kan bağış tırına gelerek bağışta bulunabileceklerini belirten Türk Kızılayı Yozgat Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Selçuk Cansız, “Kan bağış tırımızda 10.00 ve 18.00 saatleri arasında kan alımına devam ediyoruz. Şu an 45-50 ünite günlük kan alımı gerçekleştiriyoruz, ayın 23’üne kadar yaklaşık bin ünite kan almayı hedefliyoruz.” dedi.

Vatandaşları kan vermeye davet eden Cansız, “Kanın tek kaynağı insandır, bu aldığımız kanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışıyoruz. Kan bağış tırımıza düzenli bağışçılarımızı hem de hayatında hiç kan vermemiş vatandaşlarımızın da kan vermelerini istiyorum” şeklinde konuştu.

Dr. Cansız, kent merkezindeki programın ardından Kurban Bayram sonrası ilçeler de kan alım faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi.

