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Yozgat'ta bir kişi KKKA hastalığı şüphesiyle hayatını kaybetti

10.06.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta bir kişi KKKA hastalığı şüphesiyle hayatını kaybetti

Yozgat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Akdağmadeni ilçesi Çalışkan köyünde 82 yaşındaki N.E. ateş, bulantı, kusma ve halsizlik şikayetiyle Akdağmadeni Devlet Hastanesine başvurdu.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından N.E, Yozgat Şehir Hastanesine oradan da Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

N.E, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

N.E'nin cenazesi köyünde toprağa verildi.

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