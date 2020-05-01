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Yozgat'ta bir köy karantinaya alındı

YOZGAT HABERLERİ  | 01.05.2020 23:59 | Son Güncelleme

Yozgat'ta bir köy karantinaya alındı

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Gökdere köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında, Kovid-19 salgınının kontrolü açısından Çekerek ilçesine bağlı Gökdere köyünde 1 Mayıs saat 23.00 itibarıyla karantina uygulamasına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinanın uygulanacağı, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çekerek Gökdere Köyü Karantina Kovid-19 yozgat

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