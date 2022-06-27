Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, A.Ö. (21) ile H.Ş. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö, cebindeki bıçakla H.Ş'yi yaraladı.
Kavgayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan H.Ş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan A.Ö, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz