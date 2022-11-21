Yozgat’ta DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde özel harekat polislerinin de katılımıyla terör örgütü DEAŞ´a yönelik farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Daha önce DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet göstermiş ve kentte ikamet ettiği tespit edilen 8 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 1 şüphelinin ise arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

