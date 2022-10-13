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Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

13.10.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 Ekim'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, DEAŞ adına çatışma bölgelerinde silahlı eylemlere katıldıkları ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri iddiasıyla 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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