Yozgat'ta dolandırıcılık yapan 2 zanlı Kahramanmaraş'ta yakalandı

Yozgat'ta dolandırıcılık olayına karıştığı öne sürülen 2 şüpheli Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Yozgat'ta dolandırıcılık olayına karıştığı iddia edilen 2 kişinin araçla Kahramanmaraş'a geldiği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda güzergahlarda tedbir alan ekipler, şüphelilerin aracını Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunda durdurdu.
Ekipler, araç ve şüphelilerin üst aramasında, 9 bin 500 dolar ve 4 bin 830 lira ile 3 hesap cüzdanı ele geçirdi.
Araçtaki B.M. (17) ile İ.S. (31), Yozgat İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timlerine teslim edilmek üzere gözaltına alındı.
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