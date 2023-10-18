Yozgat'ta hükümlüler ceza infaz kurumunun atölyesinde hastane kıyafeti üretiyor

Tekstil atölyesinde çalışan hükümlü ve tutuklular, hastaneler için tek kullanımlık ameliyat önlüğü, kolonoskopi şortu, ameliyathane boks önlüğü, sedye örtüsü ve diş ünite kılıfı üretiyor.

Üretilen ürünler, başta Yozgat olmak üzere Kayseri, Kırşehir ve Kırıkkale il sağlık müdürlükleri ile üniversite hastanelerine gönderiliyor.

Bazı hükümlüler de hobi atölyesinde el sanatlarıyla vaktini değerlendiriyor.

İşyurtları bünyesindeki atölyelerde sigortalı çalışan hükümlü ve tutuklular, böylece hem kendi bütçelerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Cumhuriyet Savcısı Ahmet Gök, gazetecilere, Ağustos 2021'de hizmete alınan Yozgat Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü ile tutukluların meslek edinmelerine yönelik kurs, eğitim ve seminerler düzenlediklerini söyledi.

Tekstil atölyesinde 32 hükümlü ve tutuklunun çalıştığına değinen Gök, "Burası fabrika gibi çalışıyor. Faaliyetlerimizi günden güne artırmayı planlıyoruz. Buradaki hükümlü ve tutuklularımızın tekstil konusunda deneyimi yoktu. Burada mesleği öğrendiler. Tahliye olduklarında da terzilik yapmak veya tekstil atölyesinde, fabrikalarında çalışmak gibi planları var." dedi.

Gök, hükümlü ve tutukluların atölyede çalıştıkları zaman kendilerini daha rahat hissettiğini ifade ederek, "Buradan kendilerine müdürlüğümüzce maaş verilmektedir. Sigortaları yatırılmaktadır, aldığımız kar paylarından da faydalanıyorlar. Yine iaşe giderlerinden de muaf tutulma gibi imkanlardan yararlanmaktadırlar." diye konuştu.

Hükümlü S.S. ise 1,5 yıldır atölyede çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir tekstil fabrikasında üretilen her ürünü üretmekteyiz. Ceza infaz kurumunda bizlere iş imkanı sunulması hem psikolojik hem de maddi anlamda iyi gelmekte. Cezamızı infaz ederken kendimizi fabrikada çalışan işçi gibi hissediyoruz. Maaşlarımızı zamanında alıyoruz, kar payımızı alıyoruz. Cezamı infaz ettikten sonra dışarıda da bu mesleği sürdürmeyi düşünüyorum. Buraya geldiğimde bu konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Burada kalifiye eleman haline gelmemizde emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Hobi atölyesinde ahşap hediyelik eşya üreten A.O. da "Palet tahtasından sandık, gemi, saat üretip hediyelik ürünler ortaya çıkarıyoruz. Bu faaliyet bize sosyal, kültürel, ekonomik alanda çok büyük katkı sağlıyor. Gerek kendimize gerek ailemize gerekse topluma faydalı birey olma yolunda önemli uygulamalar yapılıyor." ifadelerini kullandı.

