Yozgat’ta insan siluetine benzeyen dağ dikkat çekiyor

Aydıncık ilçesinde bulunan Kazankaya Kanyonunda bir dağ görenleri hayrete düşürüyor. Dağın sırt üstü yatan bir insanın baş bölgesini andırması bölgeden geçen vatandaşların dikkatini çekiyor. Dağa dikkatli bir şekilde bakan vatandaşlar, insan silueti ile karşılaşıyor. İlçede yaşayan heykeltıraş Erol Gürgen tarafından tesadüfen keşfedilen dağda göz ve ağız yapısı ile oluşan silueti görenler hayrete düşüyor. Dağı gören vatandaşlar fotoğraf çektirmeden gitmiyor.

Aydıncık ilçesinde yaşayan heykeltıraş Erol Güngör, Kazankaya Kanyonunda bulunan dağın yatmış bir insan siluetini andırdığını söyleyerek, “Dağ göz kapağına kadar bellidir. Dikkatli bakılınca göz kapağı, burnu ve çenesi ile yatmış bir insan silueti gözüküyor” dedi.