YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Yozgat’ta insan siluetine benzeyen dağ dikkat çekiyor

Yozgat’ta insan siluetine benzeyen dağ dikkat çekiyor

İHA İHA
16.08.2024 10:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde insan siluetine benzeyen dağ görenlerin dikkatini çekiyor.

Aydıncık ilçesinde bulunan Kazankaya Kanyonunda bir dağ görenleri hayrete düşürüyor. Dağın sırt üstü yatan bir insanın baş bölgesini andırması bölgeden geçen vatandaşların dikkatini çekiyor. Dağa dikkatli bir şekilde bakan vatandaşlar, insan silueti ile karşılaşıyor. İlçede yaşayan heykeltıraş Erol Gürgen tarafından tesadüfen keşfedilen dağda göz ve ağız yapısı ile oluşan silueti görenler hayrete düşüyor. Dağı gören vatandaşlar fotoğraf çektirmeden gitmiyor.
Aydıncık ilçesinde yaşayan heykeltıraş Erol Güngör, Kazankaya Kanyonunda bulunan dağın yatmış bir insan siluetini andırdığını söyleyerek, “Dağ göz kapağına kadar bellidir. Dikkatli bakılınca göz kapağı, burnu ve çenesi ile yatmış bir insan silueti gözüküyor” dedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Express
Anahtar Kelimeler:
Yozgat

Yozgat Namaz Vakitleri 16 Ağustos Cuma

İmsak
04:13
Sabah
05:47
Öğle
12:50
İkindi
16:37
Akşam
19:43
Yatsı
21:11
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.