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Yozgat'ta işçi servis otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

18.10.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta işçi servis otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

Yozgat'ta işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil firmasına işçi taşıyan S.Ş. (42) idaresindeki 66 ABJ 346 plakalı otobüs, E-88 kara yolu Terminal Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada otobüs şoförü ile 5 işçi hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ile Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

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