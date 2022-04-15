Yozgat'ta kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Yozgat'ta, iletim hattından kablo çaldıkları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında S.C, H.D.C. ve S.Y.C'yi 30 kilogram saf bakırla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerinin, nakil hatlarından çaldıkları kabloları eritip bakırın bir kısmını Kayseri'de bir hurdacıya sattıkları tespit edildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada da 250 metre fiber optik, 50 metre bakır telefon kablosu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.C. ve H.D.C. hakimlikçe tutuklandı, S.Y.C. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



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