YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Yozgat'ta kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Yozgat'ta kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

15.04.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Yozgat'ta, iletim hattından kablo çaldıkları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında S.C, H.D.C. ve S.Y.C'yi 30 kilogram saf bakırla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerinin, nakil hatlarından çaldıkları kabloları eritip bakırın bir kısmını Kayseri'de bir hurdacıya sattıkları tespit edildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada da 250 metre fiber optik, 50 metre bakır telefon kablosu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.C. ve H.D.C. hakimlikçe tutuklandı, S.Y.C. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu, "Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları"nda konuştu: (2)Kılıçdaroğlu, "Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları"nda konuştu: (2)
Kayseri'de bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandıKayseri'de bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ümraniye'de esnafı ziyaret ettiZafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ümraniye'de esnafı ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
Yozgat

Yozgat Namaz Vakitleri 15 Nisan Cuma

İmsak
04:27
Sabah
05:57
Öğle
12:46
İkindi
16:28
Akşam
19:25
Yatsı
20:49
Yozgat ECZANELER
Yozgat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Rus televizyonundan şaşırtan açıklama! “Üçüncü Dünya Savaşı...”

Rus televizyonundan şaşırtan açıklama! “Üçüncü Dünya Savaşı...”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.