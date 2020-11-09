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Yozgat’ta kış lastiği mesaisi başladı

YOZGAT HABERLERİ  | 09.11.2020 12:23 | Son Güncelleme

Yozgat’ta araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, lastikçilerin yolunu tuttu.Türkiye genelinde kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başlıyor.

Yozgat’ta araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, lastikçilerin yolunu tuttu.
Türkiye genelinde kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başlıyor. Uygulamaya sayılı günlerin kalmasıyla birlikte sürücüler kış lastiklerini değiştirmek için lastikçilerin yolunu tuttu.
Araçlarının lastiklerini kış lastikleri ile değiştirmek için son günü beklemek istemeyen vatandaşlar, lastikçilerin iş yoğunluğunu artırdı.
Kasım ayının girmesi ile birlikte kış lastiği mesaisine başladıklarını belirten oto lastik tamircisi Fikret Boyraz, vatandaşların kendi can ve mal güvenlikleri için lastik değişimine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.
Boyraz, “Şu an araç lastiklerini 50 liraya değiştiriyoruz. Değiştirmede lastiklerin durumuna bakıyoruz, siboplara bakıyoruz, balans ayarına bakıyoruz. En iyi şekilde müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Yoğunluk son 4 gündür devam ediyor. Vatandaşlarımızdan isteğimiz son güne işlerini bırakmasınlar, son gün çok yoğun olur hem kendileri hem de bizler sorun yaşıyoruz. O yüzden son güne bırakmadan, gelsinler” dedi.
Aracının lastiğini değiştirmeye gelen sürücü Salih Bozkurt ise, “Yozgat’ın kış şartları belli, 1 Aralığı bekleyip yoğunluğa kalmamak için şimdiden lastiklerimizi değiştirmeye geldik. Sürücü arkadaşlarımızın can güvenlikleri için kış lastiklerini kullanmalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

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