Yozgat'ta köy okulu öğrencileri robotik kodlama atölyesinde geleceğe hazırlanıyor

Yozgat'ta köy okulu öğrencileri, robotik kodlama atölyesinde hayallerindeki ürünleri gerçeğe dönüştürüyor.

Çekerek ilçesine bağlı Bayındırhüyük köyünde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın destekleriyle yapılan "Millet Konağı"nda öğrencilerin yararlanması için robotik kodlama atölyesi ve kütüphane kuruldu.

Kurslara katılan 15 öğrenci, robotik kodlama kullanarak "şerit takip eden", "masadan düşmeyen" ve "mesafe algılayıcı" robotlar üzerinde çalışıyor.

Robotik kodlama yapan öğrencilerle bir araya gelen Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, AA muhabirine, Bayındırhüyük İmam Hatip Ortaokulunda 140 öğrencinin bulunduğunu, bunlardan 15'inin robotik kodlama ve tasarım çalışmaları yaptığını söyledi.

Güzel, öğrencilerin robotik kodlama ile yapılan teknolojik ürünlerin genel mantığını anlama açısından ciddi fayda gördüğünü belirterek, "Buradaki köy konağı, robotik kodlama atölyesi, kütüphane, sosyal ve kültürel toplantı salonlarıyla köylümüze ve Çekerek ilçemizdeki kurum müdürlerimize imkan sağlıyor. Burada çocuklarımızın yaptığı robotik kodlama ve icatları gördük. Başta büyük destekleri ve talimatlarıyla bizi heyecanlandıran Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a, Sayın Valimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu kursları sağlam adımlara sürdüreceğiz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın himayelerinde Bayındırhüyük köyüne yapılan köy konağına öncelikli olarak köy halkının ve öğrencilerin yararlanması adına bir de kütüphane kurduklarını ifade etti.

Aynı ortam içinde kurdukları robotik kodlama atölyesinin tüm donanımıyla öğrencilerin ve gençlerin hizmetine sunulduğunu aktaran Yazıcı, "Öğrencilerimiz ve gençlerimiz burada aldıkları eğitim neticesinde çok güzel ürünler ortaya çıkarıyor. Ayrıca halk eğitim merkezi tarafından açılmış el sanatları kursu devam etmektedir. Halk eğitim merkezi bünyesinde yan binada seramik kursu ve sanata dönük çeşitli kurslar açılacak." diye konuştu.

Yazıcı, konakta ayrıca örgün eğitim gören öğrenciler için çeşitli derslerde destekleyici kurslar düzenlendiğini ve bu kursların yaz aylarında da devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İl genelinde 23 robotik kodlama atölyemiz bulunuyor, bunlardan biri de Bayındırhüyük köyünde. Köyde yaşayan çocuklarımız ve gençlerimiz boş zamanlarında robotik kodlama eğitimi almakta, kütüphanede faydalı vakit geçirmektedirler. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Bey'e çok teşekkür ediyorum."

Bayındırhüyük İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Seyit Ahmet Ongun ise kodlama kursunda öğretmenlerinin yardımıyla ambulans siren sesi ve ışıklandırma çalışması yaptıklarını söyledi.

