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Yozgat’ta protokol Covid-19 aşısı oldu

14.02.2021 17:46 | Son Güncelleme:
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Yozgat Valisi Ziya Polat, Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz, korona virüs (Covid-19) aşısının ilk dozunu Yozgat Şehir Hastanesi’nde yaptırdı.Yozgat Şehir Hastanesi girişinde İl Sağlık Müdürü Dr.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz, korona virüs (Covid-19) aşısının ilk dozunu Yozgat Şehir Hastanesi’nde yaptırdı.
Yozgat Şehir Hastanesi girişinde İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin ve Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Kozan tarafından karşılanan protokol üyeleri, Covid-19’a karşı geliştirilen aşının ilk dozunu yaptırdı. Aşı sonrası açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, şu ana kadar il genelinde 20 bin kişiye aşı yapıldığını söyleyerek, “Bir yıla yakın zamandır salgınla mücadele ediyoruz. Aşılama çalışmaları Yozgat’ta da başladı ve şu an 20 bine yakın kişi aşılandı. Sıra da bize geldi. Emniyet müdürümüz, albayımız burada aşımızı yaptırdık. Umarım en yakın zamanda bu salgının üstesinden geliriz. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Rabbim devletimize zeval vermesin” dedi.
Aşının ardından yarım saat gözlem altında tutulan Vali Polat, Emniyet Müdürü Esertürk ve Jandarma Komutanı Albay Yılmaz daha sonra hastaneden ayrıldı.

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