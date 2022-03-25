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Yozgat'ta saman balyalarını kundakladığı öne sürülen zanlı tutuklandı

25.03.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta saman balyalarını kundakladığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Yozgat'ta 1500 saman balyasını kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şefaatli ilçesine bağlı Dedeli köyü yakınlarında arazide bulunan N.S'ye ait saman balyalarından alev yükseldiğini görenler, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmada, balyaların tamamının kundaklama sonucu yandığı tespit edildi.

Şüpheli olarak gözaltına alınan A.D, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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