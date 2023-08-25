Yozgat’ta ‘tatlı’ telaş bir ay geç başladı

Bu sezon verim düşük olsa da arıcıları tatlı bir telaş sardı.

Çiçek florası bakımından zengin olan Yozgat’ta bu yıl bal hasadı Ağustos ayında başladı. Kent genelinde her yıl 20 Temmuz’da başlayan bal hasadı bu yıl aşırı yağış nedeniyle Ağustos ayına sarktı. Kent genelinde 592 yerli ve yabancı arıcıyı bal hasadı telaşı sardı. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının fazla yağışlı geçmesi sonucu arılar, çiçeklerdeki nektar ve polenden yeterince faydalanamayınca kovanlar zayıf kaldı ve verim yarı yarıya düştü. Bu yıl balın kilogramı 150 ila 200 lira arasında satışa sunuluyor.

VERİM YÜZDE 50 DÜŞTÜ

Yozgat Arıcılar Birliği Başkanı Hasan Ali Karaca, yağışların bol olması nedeniyle havaların serin geçtiğini ve çiçeklerin süreli yıkanması yüzünden arıların çalışamadığını söyledi. Kovanların zayıf kaldığını ve verimin bu yıl yarı yarıya düştüğünü ifade eden Karaca, her yıl Temmuz ayının 20’sinde başladıkları bal hasadına bu yıl 20 Ağustos’ta başladıklarını söyledi. Karaca, “Aslında bizim normal bal hasadımız Temmuz’un 20’sinde başlar ağustosun 20’sinde sona ererdi. Fakat yağışların istikrarsız ve düzensiz olması, aşırı yağış olması arıyı geciktirdi çünkü yağışlar hem poleni yıkadı hem de balı yıkadığı için arı yeteri kadar çalışamadı. Ondan dolayı da gelişmesi geç oldu, bal hasadını bundan dolayı geciktirdik. Aslında biz bir kovandan ortalama 30 kilo bekliyorduk ama şu anda 15 kilo civarında bal çıktı. Balın kilogramı 150 ila 200 lira arasında değişiyor. Fakat daha ucuza verenlerde oluyor. Bizim balların kalitesi, tadı ve aroması çok güzel bu sene” dedi.

592 KAYITLI ARICI VAR

Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne kayıtlı 592 kayıtlı arıcının olduğunu da belirten Karaca, “Bunun 395’i Yozgat Arıcılar Birliğine kayıtlı diğerleri kayıtsız olan arıcılar. Geçen yıl 37 bin kovanda bal üretimi oldu, bu yıl oğul çok aşırı olduğu için daha fazla kovanda arı bekliyoruz. Bu sayı 9. ayda belli olacak” şeklinde konuştu.

ŞİMDİYE KADAR KIŞ BAKIMINI BİTİRMELİYDİK

Merkeze bağlı Evci köyünde 20 yıldır arıcılıkla uğraşan Ali Sarı ise 250 kovan arı ile bal ürettiğini söyledi. Sarı, “Temmuz ayının sonunda bal hasadına başlamamız gerekirdi. Bu sene hava şartlarından dolayı çok gecikti. Şu anda arıların kış bakımını hasadımızı bitirmemiz gerekirdi. Yağmurun aşırı olması, arının geç gelişmesi ve oğul vermesi verimi bu yıl düşürdü. Yüzde 60 oranının da bu sene düşüş var, arıcılar çok zor durumda ” şeklinde konuştu.

