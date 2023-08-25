YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Yozgat’ta ‘tatlı’ telaş bir ay geç başladı

Yozgat’ta ‘tatlı’ telaş bir ay geç başladı

25.08.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat’ta Mayıs ve Haziran aylarının aşırı yağışlı geçmesi nedeniyle nektarlı bitkilerden faydalanamayan arılar, bal üretemeyince bu yıl hasat mevsimi bir ay geç başladı.

Yozgat’ta ‘tatlı’ telaş bir ay geç başladı

Bu sezon verim düşük olsa da arıcıları tatlı bir telaş sardı.
Çiçek florası bakımından zengin olan Yozgat’ta bu yıl bal hasadı Ağustos ayında başladı. Kent genelinde her yıl 20 Temmuz’da başlayan bal hasadı bu yıl aşırı yağış nedeniyle Ağustos ayına sarktı. Kent genelinde 592 yerli ve yabancı arıcıyı bal hasadı telaşı sardı. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının fazla yağışlı geçmesi sonucu arılar, çiçeklerdeki nektar ve polenden yeterince faydalanamayınca kovanlar zayıf kaldı ve verim yarı yarıya düştü. Bu yıl balın kilogramı 150 ila 200 lira arasında satışa sunuluyor.

VERİM YÜZDE 50 DÜŞTÜ

Yozgat Arıcılar Birliği Başkanı Hasan Ali Karaca, yağışların bol olması nedeniyle havaların serin geçtiğini ve çiçeklerin süreli yıkanması yüzünden arıların çalışamadığını söyledi. Kovanların zayıf kaldığını ve verimin bu yıl yarı yarıya düştüğünü ifade eden Karaca, her yıl Temmuz ayının 20’sinde başladıkları bal hasadına bu yıl 20 Ağustos’ta başladıklarını söyledi. Karaca, “Aslında bizim normal bal hasadımız Temmuz’un 20’sinde başlar ağustosun 20’sinde sona ererdi. Fakat yağışların istikrarsız ve düzensiz olması, aşırı yağış olması arıyı geciktirdi çünkü yağışlar hem poleni yıkadı hem de balı yıkadığı için arı yeteri kadar çalışamadı. Ondan dolayı da gelişmesi geç oldu, bal hasadını bundan dolayı geciktirdik. Aslında biz bir kovandan ortalama 30 kilo bekliyorduk ama şu anda 15 kilo civarında bal çıktı. Balın kilogramı 150 ila 200 lira arasında değişiyor. Fakat daha ucuza verenlerde oluyor. Bizim balların kalitesi, tadı ve aroması çok güzel bu sene” dedi.

592 KAYITLI ARICI VAR

Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne kayıtlı 592 kayıtlı arıcının olduğunu da belirten Karaca, “Bunun 395’i Yozgat Arıcılar Birliğine kayıtlı diğerleri kayıtsız olan arıcılar. Geçen yıl 37 bin kovanda bal üretimi oldu, bu yıl oğul çok aşırı olduğu için daha fazla kovanda arı bekliyoruz. Bu sayı 9. ayda belli olacak” şeklinde konuştu.

ŞİMDİYE KADAR KIŞ BAKIMINI BİTİRMELİYDİK

Merkeze bağlı Evci köyünde 20 yıldır arıcılıkla uğraşan Ali Sarı ise 250 kovan arı ile bal ürettiğini söyledi. Sarı, “Temmuz ayının sonunda bal hasadına başlamamız gerekirdi. Bu sene hava şartlarından dolayı çok gecikti. Şu anda arıların kış bakımını hasadımızı bitirmemiz gerekirdi. Yağmurun aşırı olması, arının geç gelişmesi ve oğul vermesi verimi bu yıl düşürdü. Yüzde 60 oranının da bu sene düşüş var, arıcılar çok zor durumda ” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kastamonu’daki uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 3’e çıktıKastamonu’daki uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 3’e çıktı
Tarsus’ta 11 köyde bin 500 çocuğa ulaşıldıTarsus’ta 11 köyde bin 500 çocuğa ulaşıldı
Beyin ölümü gerçekleşen hasta organlarıyla 6 kişiye umut olduBeyin ölümü gerçekleşen hasta organlarıyla 6 kişiye umut oldu
Anahtar Kelimeler:
Yozgat

Yozgat Namaz Vakitleri 25 Ağustos Cuma

İmsak
04:24
Sabah
05:55
Öğle
12:48
İkindi
16:32
Akşam
19:32
Yatsı
20:56

Yozgat Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Cuma

Dedeoglu eczanesi
Bogazliyan
Fatih eczanesi
Kadisehri
Ayçiçek eczanesi
Akdagmadeni
Çakiroglu eczanesi
Cekerek
Yagmur eczanesi
Sarikaya
Saraykent eczanesi
Saraykent
Yücel eczanesi
Yenifakili
Tümünü Göster
Yozgat ECZANELER
Yozgat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir anda dükkanda kavga etmeye başladılar! Cebinden satır çıkarttı

Bir anda dükkanda kavga etmeye başladılar! Cebinden satır çıkarttı

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Mahkum ve gardiyanın yasak aşkını mesajlaşmaları ortaya çıkarttı

Mahkum ve gardiyanın yasak aşkını mesajlaşmaları ortaya çıkarttı

10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu! Ailesi öğrenince...

10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu! Ailesi öğrenince...

Bir terlikten çok daha fazlası! Rahatlığına hayran kalacaksınız

Bir terlikten çok daha fazlası! Rahatlığına hayran kalacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.