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Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü

07.08.2021 05:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü

YOZGAT (AA) – Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Abdulkadir Uyar (21) yönetimindeki 05 DR 659 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi Bekir Bozdağ Bulvarı Stadyum mevkisinde kontrolden çıkarak bir evin bahçesindeki ağaçlara çarptı.

Kazada, ikiye bölünen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Sürücünün cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yerköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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