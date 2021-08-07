Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü

YOZGAT (AA) – Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Abdulkadir Uyar (21) yönetimindeki 05 DR 659 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi Bekir Bozdağ Bulvarı Stadyum mevkisinde kontrolden çıkarak bir evin bahçesindeki ağaçlara çarptı.

Kazada, ikiye bölünen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Sürücünün cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yerköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz