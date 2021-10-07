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Yozgat'ta trafik kazasında sürücü öldü, eşi yaralandı

07.10.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta trafik kazasında sürücü öldü, eşi yaralandı

Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Erzincan'dan İstanbul'a giden H.I. (66) idaresindeki 34 JHS 49 plakalı otomobil, Sarıhacılı Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücünün yaralanan eşi S.I, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Yozgat

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İkindi
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Akşam
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Yozgat Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Perşembe

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Merkez
Aydıncık Eczanesi
Aydincik
İmamoğlu Eczanesi
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