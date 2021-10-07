Yozgat'ta trafik kazasında sürücü öldü, eşi yaralandı

Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Erzincan'dan İstanbul'a giden H.I. (66) idaresindeki 34 JHS 49 plakalı otomobil, Sarıhacılı Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücünün yaralanan eşi S.I, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz