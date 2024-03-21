YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Yozgat'ta üretilen medikal malzemeler 70 ülkeye ihraç ediliyor

Yozgat'ta üretilen medikal malzemeler 70 ülkeye ihraç ediliyor

AA AA
21.03.2024 12:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta faaliyet gösteren bir firma, 70 Avrupa ve Arap ülkesine medikal ürün ihraç ediyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 12 bin 800 metrekare kapalı alanda üretim yapan firma, 80 kişiye de istihdam sağlıyor.

Sedye, hasta yatak ve koltukları üreten firma, yıllık yaklaşık 5,5 milyon dolar ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sunuyor.

Firmanın 43 yaşındaki sahibi Faysal Gökgöz, AA muhabirine, medikal ürünler alım satımı üzerine işletmesini 2004'te kurduğunu söyledi.

İşletmelerini büyütmek amacıyla üretime yöneldiklerini anlatan Gökgöz, "2012'de kendi imalatımızı yapmaya karar verdik ve Yozgat'taki bir fabrikayla anlaştık. Bir yıl orada fason imalat yaptırdıktan sonra kendi tesislerimizi kurmaya başladık. 2021'de ikinci, 2023'te üçüncü tesisimizi tamamladık. Şu anda toplamda 12 bin 800 metrekare kapalı alanda imalat yapıyoruz. Üç tesisimizden 70'e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz ve şu anda 80 civarında çalışanımız var." diye konuştu.

Gökgöz, işletmelerinde teknolojik ve katma değeri yüksek ürünler ürettiklerini ifade etti.

Muayene yatağı, medikal masa, koltuk, karyola ve sedye grubunun tamamını ürettiklerini aktaran Gökgöz, "Ürünlerimizin tamamı mekatronik, yani elektrikli ve mekanik ürünlerin birleşimi. El kumandası ya da hidrolikle hareket ediyor. Hareketsiz hiçbir ürün yok. Yaklaşık 5,5 milyon dolar ihracat yapıyoruz. Avrupa ülkelerinin tamamına yakını, Arap ülkeleri ve Rusya'ya ürün gönderiyoruz." dedi.

Gökgöz, 2023'te 63 milyon liralık bir yatırım planladıklarını ve şu anda yüzde 80'ini tamamladıklarını belirterek, hedeflerinin ürün yelpazesini genişletmek ve istihdam sayısını artırmak olduğunu kaydetti.

Sağlık, güvenlik, çevre ve kalite koordinatörü Mustafa Hakan Bektaş ise firmanın Yozgat OSB'de 3 noktada faaliyet gösterdiğini söyledi.

Hastane ekipmanları, demirbaşları üzerine üretim yaptıklarını aktaran Bektaş, "Hasta karyolaları, hasta sedyeleri, hasta koltukları, cilt bakımı, saç ekimi, diş, kan alma, diyaliz koltukları ve birçok benzeri medikal ürünlerin imalatı gerçekleştirmektedir. Firmamız, imalat ve medikal sektöründe öncü kuruluşlardan birisidir." ifadesini kullandı.

İşçilerden Ali Temur da kuruluşundan itibaren firmada çalıştığını, kaynak bölümünde ustabaşı olduğunu ifade ederek, hastaneler için medikal ürünler ürettiklerini dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karaman’da ortaokul öğrencileri Gazze için tek yürek olduKaraman’da ortaokul öğrencileri Gazze için tek yürek oldu
Süratli gelen otomobil ışıklarda duran araçlara çarptı: 1 yaralıSüratli gelen otomobil ışıklarda duran araçlara çarptı: 1 yaralı
İlkadım’da “Hasta Refakatçi Evi” hizmete açıldıİlkadım’da “Hasta Refakatçi Evi” hizmete açıldı
Anahtar Kelimeler:
Yozgat ihraç firma medikal malzeme osb

Yozgat Namaz Vakitleri 21 Mart Perşembe

İmsak
05:12
Sabah
06:35
Öğle
12:53
İkindi
16:18
Akşam
19:01
Yatsı
20:19

Yozgat Nöbetçi Eczaneler21 Mart Perşembe

Aydincik eczanesi
Aydincik
Soylu eczanesi
Cayiralan
Çakiroglu eczanesi
Cekerek
Fatih eczanesi
Candir
Saraykent eczanesi
Saraykent
Yücel eczanesi
Yenifakili
Taşkin eczanesi
Sarikaya
Tümünü Göster
Yozgat ECZANELER
Yozgat ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.