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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

30.09.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çeşitli adreslere düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Yozgat emniyet müdürlüğü

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