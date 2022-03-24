Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Agahefendi Mahallesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda Y.A, K.A, M.A. ve B.Ü. gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde 42 sentetik hap ile faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerden M.A, K.A. ve B.Ü. "kullanmak için uyuşturucu madde satın alma kabul etme ve bulundurma" suçundan ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen Y.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakimlikçe tutuklandı.
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