YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

24.03.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Agahefendi Mahallesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda Y.A, K.A, M.A. ve B.Ü. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde 42 sentetik hap ile faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden M.A, K.A. ve B.Ü. "kullanmak için uyuşturucu madde satın alma kabul etme ve bulundurma" suçundan ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen Y.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu, "Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları"nda konuştu: (2)Kılıçdaroğlu, "Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları"nda konuştu: (2)
Kırklareli Valisi Bilgin 102 yaşındaki Fatma Kılıçarslan'ı ziyaret ettiKırklareli Valisi Bilgin 102 yaşındaki Fatma Kılıçarslan'ı ziyaret etti
Amazon, Türkiye’deki lojistik üssüyle ilk yılda 1000'den fazla kişiye istihdam yaratacakAmazon, Türkiye’deki lojistik üssüyle ilk yılda 1000'den fazla kişiye istihdam yaratacak
Anahtar Kelimeler:
Yozgat

Yozgat Namaz Vakitleri 24 Mart Perşembe

İmsak
05:07
Sabah
06:31
Öğle
12:52
İkindi
16:20
Akşam
19:03
Yatsı
20:22
Yozgat ECZANELER
Yozgat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.