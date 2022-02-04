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Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

04.02.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Yozgat'tan Ankara'ya giden Gülen Turizm'e ait 34 USR 66 plakalı yolcu otobüsü, E-88 kara yolunun Arifoğlu köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

Kaza yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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trafik kazası Yozgat

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