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YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısında ağır yaralanan hamile kadın bebeğiyle hayata tutundu

24.11.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden atılan roket-havanların eve isabet etmesiyle ağır yaralanan, 20 yaşındaki hamile kadının sağlık durumu iyiye gidiyor.

İlçe merkezindeki Okul Caddesi'nde yer alan 3 katlı evin 2. katına roket-havanın isabet etmesiyle yaralanan 5 aylık hamile Büşra Karataş'ın tedavisine Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediliyor.

GAÜN Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Uzmanı Ahmet Şenol Uyar, AA muhabirine, Karataş'ın hastaneye geldiğinde şuurunun kapalı olduğunu söyledi.

Hastanın durumunu iyiye gittiğini anlatan Uyar, "Hasta entübe dediğimiz makineye bağlı, şuuru kapalı bir şekilde geldi. Yanağında ve ağzının içinde patlamaya bağlı yaralanmaları vardı. İlk yoğun bakıma aldığımızda gerekli olan beyin cerrahi, genel cerrahi, göğüs cerrahisi gibi bütün birimlere gösterdik, takibindeler." dedi.

Uyar, gerekli tedavilerin yapıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Gebelikle ilgili bebeği besleyen plasenta dediğimiz bölgede 1,5 santim ayrışma olduğunu öğrendik fakat onda acil cerrahi değil, takiple devam edileceği söylenildi. Hastamız bir gün sonra uyandırma işlemlerine başlandı. Hasta bugün itibarıyla makineden tamamıyla ayrıldı, şu an kendi nefesini alıyor, tamamen uyanık bir şekilde takip ediyoruz. Hastamızın artık geldiği duruma göre çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz."

AİLESİNE PSİKOLOJİK DESTEK

Hastanenin Psikolojik Destek Birimi Sorumlusu Hüseyin Çalışkan da hasta yakınlarının gelmesiyle birlikte ilk andan itibaren yanlarında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İlk andan itibaren başhekimimizin direktifleri doğrultusunda, devletimizin desteğiyle her türlü imkanı sağladık. Hasta ile hasta yakınları arasında iletişim kurduk. Onlara gerekli psikolojik desteği verdik ve vermeye devam ediyoruz. Şükürler olsun hastamız kendisini toparladı, durumu iyi. Her zaman ailemizin yanında olduk, devletimizin gücünü onlara hissettirdik. Rabbim vatanımıza, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın."

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Gaziantep Karkamış terör saldırısı

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