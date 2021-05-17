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YTB'nin bursiyeri Filistinli öğrenci Alaloul, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda yaralandı

17.05.2021 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YTB'nin bursiyeri Filistinli öğrenci Alaloul, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda yaralandı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" programı kapsamında eğitimini sürdüren Filistinli öğrenci Ayah Alaloul'ün İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda yaralandığı, babasının ise öldüğü bildirildi.

Türkiye Bursları'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Filistinli bursiyerimiz Ayah Alaloul'ün İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda yaralandığını, Gazze'deki sayılı nörologlardan olan babası Dr. Moeen Alalool'ün de hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Öğrencimize acil şifalar diliyor, taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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