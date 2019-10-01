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Yücel İldiz: Şanssızlığımızı kırmak istiyoruz

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 01.10.2019 20:28 | Son Güncelleme

Denizlispor Teknik Direktör Yücel İldiz, skorlara bakıldığı zaman ikinci etaba iyi başlamadıklarını ama iyi bitirmek istediklerini kaydederek, “Hiçbir skor kaygısı olmadan her müsabakaya çıkacağız, iki hafta kaçırdıklarımızı bu hafta yapmak istiyoruz işin gerçeği bu umarım bu hafta başarırız” dedi.

Yücel İldiz: Şanssızlığımızı kırmak istiyoruz

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını ve şanssızlıklarını kırmak istediklerini söyledi.

Yücel İldiz, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, zor bir fikstürle başladıkları ligin ilk maçlarında iyi sonuçlar aldıklarını ancak bu performanslarını devam ettiremediklerini ifade etti.

İç sahada maç kaybetmenin hoş olmadığını dile getiren İldiz, "İttifak Holding Konyaspor maçını istediğimiz gibi oynayamadık. Sonra Kayseri'de gerçekten çok iyi mücadele ettik ve berabere kaldık. Farklı kazanabileceğimiz bir müsabakaydı. İçeride son oynadığımız (Kasımpaşa) maç ise daha trajik oldu. Gerçekten oyun adına her şeyi yaptık, inanılmaz goller kaçırdık. Sonuçta evimizde oynadığımız son iki maçı kaybetmiş olduk. Rakibimiz BtcTurk Yeni Malatyaspor da bu hafta mağlup oldu. Malatya'da çok zorlu bir müsabaka oynayacağız. Bunun bilinci içerisindeyiz. Şanssızlığımızı kırmak istiyoruz." diye konuştu.

"BAZEN İSTEDİKLERİNİZ OLMAYABİLİYOR"

Çağdaş futbol oynama, şehri ve Denizlispor'u en iyi şekilde temsil etme adına gereken mücadeleyi hep verdiklerini vurgulayan İldiz, şunları kaydetti:

"Bunlardan hiç taviz vermeyeceğiz. Futbolda bazen istedikleriniz olmayabiliyor. Yani top çizgiyi geçecek. Son iki maçta her şeyi yaptık ama topun çizgiyi geçmesini sağlayamadık. Eleştirilere saygı duyuyoruz. Denizlispor olarak, şahsım adına da söylüyorum, skor kaygısı olmadan müsabakaya çıkacak, gerekeni yapacağız. İnşallah bu sefer futbol şansı da yanımızda olur ve topları içeri sokarız. Umarım bu hafta başarırız."

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Yeşil-siyahlı ekip, ligin 7. haftasında 4 Ekim Cuma günü BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas ile top kapma çalışması yaptı.

Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...
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