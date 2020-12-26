Yücel’den ‘Beydeğirmeni’ açıklaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Beydeğirmeni Besi ve Hayvancılık Bölgesi’nde incelemelerde bulundu. Yücel, bölgenin 5 yıldır amacına ulaşamadığını söyleyerek, “Muhalefet etmek değil, belediyelerimizin yanında olmak istiyoruz” dedi. Proje ile ilgili yatırımcılara teşvik verilmesi gerektiğini söyleyen İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, “Proje yaklaşık 5 yıl önce hayatiyete geçirilmeye çalışıldı. 5 buçuk milyon metrekare bir alan düşünüldü. O tarihlerde yatırım bedeli de 1 milyar TL olarak görülmüştü. 2020’nin son günlerindeyiz ama çok büyük bir faaliyet yok. B projenin başlaması ile birlikte, şehre uzaklığı, hayvancılıkla uğraşan insanların buraya getirilmesi gündeme gelmişti ancak fazla bir yatırımcının gelmediğini biliyoruz. Bu bulunduğumuz bölge milli emlak tarafından, belediye tarafından kamulaştırılan araziler, Milli Emlak’tan alınan araziler var. Bedelleri çok düşük 1 liralar, 2 liralar, 3 liralarla alınmış ve belediye tarafına geçmişti ancak yapılan ilk ihalelerde 65 artı KDV gibi bir rakamla besi ve hayvancılıkla uğraşan insanlara satıldı. Zaman içerisinde çok fazla bir yatırım olmadı, yatırımcı gelmedi. Bu 5 buçuk metre karenin, 3 milyon metrekaresinde besi ve hayvancılık yapılacağı düşünülmüştü. Zaman içerisinde tekrardan ihaleler, kuralar çekilmeye başlandı. Şu anda edindiğimiz bilgiye göre 1 milyon 800 bin metrekaresi yatırımcıya verildi deniliyor ama hiçbir faaliyet yok. Yetkililerden bu proje ile ilgili isteğimiz devletin tüm imkanlarını kullanarak teşvik verilmesi hususunda ilgililerin dikkatini çekmek istiyoruz” dedi.

“Proje 5 yıl geçmesine rağmen amacına ulaşamadı”

5 yılda tek ihale yapıldığını ve çabalara rağmen bölgeden sonuç alınamadığını söyleyen İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel de, “Beydeğirmeni projesi aşağı yukarı 5 yıl önce, bizim Kocasinan Belediyesi meclisinde dönemin belediye başkanı tarafından gündeme geldiğinde, çiftliklerin yan yana olması ile bizim edindiğimiz bilgi çerçevesinde çok sakıncalı bir üretim olacağı söylenmişti. Biz bununla ilgili Batman’dan, Şanlıurfa’dan ve Eskişehir’den yani bu işi yapan belediyelerden bilgi almıştık ve belediyeden aldığımız bilgi çerçevesinde de hayvan üreticileri demişti ki yan yana çiftliklerde şap hastalığı çok hızlı yayılan bir hastalık, sıkıntı olabilir demişti. Dönemin belediye başkanına biz bu durumu ifade etmiştik. Fakat belediye başkanı böyle bir şeyin Kayseri’de ihtiyaç olduğunu, hayvancılığın çok geriye gittiğini bunu toparlamamız gerektiğini, bunun için bu riskte olsa almamız gerekli demişti. Bizde muhalif olmama adına, tarım ve hayvancılıkta Kayserimize bir katkı sağlayalım, muhalefet iktidarın yanında görüntüsü verme adına gayret ettik. Fakat 5 yıl geçti. Bu hazine arazileri alındı. Belediye başkanları burayı birtakım ihalelerle satmaya gayret etti. Alıcı çıkmayınca bir nevi gözdağı vererek, biz ahırları Kayseri merkezde kapatacağız, mecburen gideceksiniz ifadeleri ile ilk ihalede bir takım arkadaşlara sattılar. Gelinen noktada ikinci, üçüncü ihalelerde alıcı bile çıkmadı. Dördüncü ihaleydi muhtemelen başkanın ifade ettiği, burada da 65 artı KDV gibi bir rakama yaklaşık bir kısmını daha sattılar. Sonuç olarak hala bir amaca ulaşılamadı. Hala görünen şu noktada yatırımcılar gelip burada hala alanları kapatmıyorlar. Yani hayvancılığın burada yapılacağı iddialarından maalesef belediye başkanının gayretlerine rağmen bir sonuç alınamıyor” dedi.

“Muhalefet yapmak değil, belediyelerimize destek olmak istiyoruz”

Kayseri’nin tarım ve hayvancılıkta hak ettiği noktaya ulaşması ve yatırımcıların artması için belediyelerin yanında destek olmak istediklerini söyleyen Kazım Yücel, “Biz burada muhalefet olarak değil, genel başkanımızın ve Kayseri milletvekilimizin sürekli TBMM’de kürsüden ifade ettiği gibi Kayseri’ye muhalefet değil iktidar konusunda eğer bir üretim yapılacak, burada da destek olunacaksa her zaman belediyenin yanında olun çerçevesinde, belediyenin yanında oluyoruz. Biz buradan belediye başkanımıza destek olma adına, Tarım Bakanına Kayserimizden seslenmek istiyoruz. Bu arazi Kayseri’nin mülki idi. Biz burayı tahsis ettik. Belediye olarak yapmamız gerekeni yaptık. Yatırımcılar bu noktaya gelip, para harcayıp, içini dolduracak imkana sahip değiller. Çevre illerdeki birçok yere teşvik verirken, Sayın Bakanım Kayseri’ye de bir göz atın, destek çıkın. Buradaki yatırımcı parsel belediyeden ücretsiz mi alır veya buradaki tesisleri devlet kaynaklarıyla mı yapar bilemeyiz ama Türkiye’de hayvancılık ölür ise bu durum Türkiye için de sizin için de büyük bir sıkıntıya dönüşecek. Kayseri’de hayvancılıkla uğraşan yatırımcı arkadaşlar üretmek istiyorlar ama devletin o sıcak elini de omuzlarında görmek istiyorlar. Sayın belediye başkanı gerekirse bu alanları cüzi rakamlara verebilir. Yatırımcılar burada ki ahırları devlet teşviki ile yapabilir. Elinde ki imkanları bu doğrultuda değerlendirerek içini olabildiğince doldurur ve Kayseri’de hayvancılık bir nokta ileri gider. Eğer bu dediklerimizi ciddiye almazsanız, bakın bu arazi 5 yıldır dolmadı, 5 yıl sonra dolmayacak ama biz muhalefet olarak üzerimizde ki vebali atıyoruz. Siz bu anlamda neye karar alırsanız alın genel başkanımız olsun, Kayseri milletvekilimiz olsun, il başkanımız olsun sürekli bize şu ifadeyi kullanıyorlar, ‘Kayseri’de üretimin hepsine belediyelerde destek olalım. İş istihdamı oluşturalım’ Bakanım size de Kayseri’ye teşvik vermek, kaynak göstermek en azından bu alanda bu işler ile ilgili devletin sıcak elinin omuzumuzda gösterilmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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