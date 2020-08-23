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Yücel’e ‘stadyum’ teşekkürü

ANTALYA HABERLERİ  | 23.08.2020 11:58 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor Asbaşkanı Bilal Gömeç, Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nun UEFA kriterlerinin biran önce tamamlanması için talimat veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibine teşekkür etti.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve UEFA’dan geçtiğimiz ay gelen bir heyet tarafından Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda yapılan incelemeler sonucu tespit edilen eksiklerin giderilmesi sonucu Alanya Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor.Aytemiz Alanyaspor Asbaşkanı Bilal Gömeç, Alanya Belediyesi ve Alanyaspor Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur ve Bahçeşehir Okulları Stadyumu Müdürü Münir Kaba, UEFA kriterlerinin yerine getirilmesi amacıyla başlatılan çalışmaları inceledi.Aytemiz Alanyaspor Asbaşkanı Bilal Gömeç, saha aydınlatma sistemi, acil durum aydınlatma sistemi, seyirci ilkyardım odaları, VIP koltukları ve ağırlama alanı, medya çalışma alanları, yayıncı kuruluş çalışma alanları, flaş röportaj konumları, naklen yayın araç park alanı, engelliler tuvaleti ile bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.Eksikliklerin biran önce giderilmesi için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun talimatlarıyla yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Gömeç "Başta Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel olmak üzere Alanya Belediyesi ve Alanyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Sayın Nazmi Yüksel ile Alanya Belediyesi Spor Müdürü Sayın Levent Uğur ve ekibine kulübüm adına teşekkür ediyorum." dedi.

Aytemiz Alanyaspor Asbaşkanı Bilal Gömeç, Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nun UEFA kriterlerinin biran önce tamamlanması için talimat veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibine teşekkür etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve UEFA’dan geçtiğimiz ay gelen bir heyet tarafından Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda yapılan incelemeler sonucu tespit edilen eksiklerin giderilmesi sonucu Alanya Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor.
Aytemiz Alanyaspor Asbaşkanı Bilal Gömeç, Alanya Belediyesi ve Alanyaspor Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur ve Bahçeşehir Okulları Stadyumu Müdürü Münir Kaba, UEFA kriterlerinin yerine getirilmesi amacıyla başlatılan çalışmaları inceledi.
Aytemiz Alanyaspor Asbaşkanı Bilal Gömeç, saha aydınlatma sistemi, acil durum aydınlatma sistemi, seyirci ilkyardım odaları, VIP koltukları ve ağırlama alanı, medya çalışma alanları, yayıncı kuruluş çalışma alanları, flaş röportaj konumları, naklen yayın araç park alanı, engelliler tuvaleti ile bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Eksikliklerin biran önce giderilmesi için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun talimatlarıyla yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Gömeç "Başta Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel olmak üzere Alanya Belediyesi ve Alanyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Sayın Nazmi Yüksel ile Alanya Belediyesi Spor Müdürü Sayın Levent Uğur ve ekibine kulübüm adına teşekkür ediyorum." dedi.

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