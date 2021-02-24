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Yukatel Denizlispor, Beşiktaş maçında galibiyet hedefliyor

24.02.2021 13:34 | Son Güncelleme:
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Teknik direktör Hakan Kutlu: "Beşiktaş maçında hem iyi futbol oynamak hem de kazanarak 3 puanla şehrimize dönmek istiyoruz"

DENİZLİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, Beşiktaş maçında iyi futbolu devam ettirerek 3 puanla şehre dönmek istediklerini söyledi.

Ligin 27. haftasında 26 Şubat Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak Yukatel Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanla müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-siyahlı futbolcular, antrenmanda ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından taktik çalıştı. İdman, çift kale maçla tamamlanırken, tedavileri devam eden Veton Tusha ve Özgür Çek, takımdan ayrı çalıştı.

Teknik direktör Hakan Kutlu, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımın yükseliş evresine girdiğini ifade ederek, görevde bulundukları 5 haftalık süreçte 7 puan aldıklarını hatırlattı.

İyi oynayan, mücadele eden, her geçen gün üzerine koyan ve inanmış bir oyuncu kadrosuna sahip olduklarını dile getiren Kutlu, "Beşiktaş ligin iyi futbol oynayan, iyi sonuçlar alan bir takımı. Biz de üzerine koyarak gidiyoruz. Beşiktaş maçında hem iyi futbol oynamak hem de kazanarak 3 puanla şehrimize dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Göreve gelmeden önce şehirde takımın ligde kalması konusunda olumsuz bir havanın bulunduğunu ancak son haftalarda alınan sonuçlarla bunun değiştiğini aktaran Kutlu, motivasyonları yükseldikçe oyuncularının gerçek kimliklerini ortaya koymaya başladığını ifade etti.

VAR sisteminin doğru işletilirse çok faydalı bir sistem olduğunu ancak bugüne kadarki uygulamalarda Türkiye'de bu konuda rahatsızlık yaşandığını belirten Kutlu, "Eğer hakemlerin göremediği pozisyonları inceleyip söylemeyecekse takımları ayırt edip bazı takımlara söyleyip bazılarına söylemeyecekse VAR sistemi çok gereksiz bir sistem." değerlendirmesinde bulundu.

- Ayman Ben Muhammed: "Elimizden geleni yapacağız"

Tunuslu savunma oyuncusu Ayman Ben Muhammed, takıma katkıda bulunabildiği için çok mutlu olduğunu kaydederek, "Son maçta sadece benim performansım değil takım halinde verdiğimiz performans muazzamdı. Üç puan almak tabii ki bizim için çok önemliydi. Beşiktaş karşılaşması bizim için zor bir maç olacak ama bizim pozitif olmamız gerekiyor. Elimizden geleni yaparak en iyi sonucu almaya çalışacağız. Her maçı final olarak görüp adım adım ilerlememiz gerekiyor, savaşmamız gerekiyor. Bunun farkındayız ve ligde kalabilmek için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

Futbolculardan Kubilay Aktaş ise şanssız puanlar kaybetmelerine rağmen umutlarını hiç yitirmediklerini aktararak, "Geçen hafta üç puan aldık, kıymetli bir üç puandı. Çünkü direkt rakibimize karşı bir üç puandı. Aynı oyunu, aynı isteği, aynı hırsı bu maçta da gösterip buradan bir veya ben inanıyorum ki 3 puan çıkaracağız. İnşallah sahadan alnımızın akıyla çıkacağız." ifadelerini kullandı.

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