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  4. Yukatel Denizlispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Yukatel Denizlispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 20.01.2020 16:36 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Ocak Perşembe günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig'de Galatasaray ile oynanan maçta forma giyen oyuncular salonda çalıştı.

Diğer futbolcular ise teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki antrenmana ısınma çalışmaları ile başladı. İdman, teknik ve taktik çalışmaların ardından sona erdi.

Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan savunma oyuncusu Mustafa Yumlu ve rahatsızlığı bulunan Modou Barrow, antrenmana katılmadı.

Tedavisi devam eden Zakarya Bergdich ise takımdan ayrı çalıştı.

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antrenman Trabzonspor Yukatel Denizlispor

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