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Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

11.09.2022 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: "Bugün yine maçın skorunu küçük detaylar etkiledi"

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Kayserispor'a 1-0 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını, maçın skorunu küçük detayların belirlediğini söyledi.

Groenendijk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yine hayal kırıklığı bırakan bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını belirtti.

Üst üste 3 yenilgi aldıklarını ve buna alışkın bir takım olmadıklarını ifade eden Groenendijk, "Maçtan sonra sessiz bir üzgünlük hakim olan bir soyunma odasını paylaştık oyuncu grubuyla. Maça gelecek olursak, beraberlik daha adil bir sonuç olurdu diye düşünüyorum. Çünkü dengede giden bir maçtı."dedi.

Analizler yapıp hatalarından ders çıkaracaklarını dile getiren Groenendijk, şunları kaydetti:

"Bugün yine maçın skorunu küçük detaylar etkiledi. Boffin'e atılan geri pasla başlayan hatalar serisinin sonunda golü yedik. Bu bütün maçın skorunu etkilemeye yetti. Analizlerimizi yapacağız, gereken derslerimizi çıkaracağız. Ancak geçen hafta oynadığımız Kasımpaşa maçına göre daha iyi bir oyun ortaya koyan bir Antalyaspor vardı diyebilirim. Hafta içi daha sıkı ve daha çok çalışmamız lazım. Hatalarımızdan ders çıkarmış olduğumuzu sahada kanıtlamamız gerekiyor. Önümüzdeki hafta zorlu Adana Demirspor maçıyla devam edeceğiz. Evimizde olmanın avantajıyla kazanma serimize tekrar döneceğimizi ümit ediyorum."

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