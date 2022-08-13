Yukatel Kayserispor-İstanbulspor maçının ardından

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında İstanbulspor'u 1-0 yenen Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, "Bugün ilk defa oyuncularıma da söyledim, önemli olan bu 3 puanı alıp, geçen haftanın üzerine bir rahatlamaktı." dedi.

Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen haftaki oyun ve ilk 10 dakikalık başlangıçla oyun olarak maçın çok farklı yerlere gideceğini düşündüğünü söyledi.

Ancak golden sonra inanılmaz bir şekilde tedirgin olduklarını ve oynamaktan vazgeçtiklerini belirten Atan, şunları söyledi:

"İstanbulspor pres konusunda da bazı pozisyonlarda da geriden oyun kurarken birebirde eşleşti, biraz işimizi zorlaştırdı. İlk yarıyı fena atlatmasak da ikinci yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. Ben teknik direktörlük hayatım boyunca skoru hiçbir zaman oyunun önüne koymamıştım. Bugün ilk defa oyuncularıma da söyledim, önemli olan bu 3 puanı alıp, geçen haftanın üzerine bir rahatlamaktı. İlk maçta oynadığımız oyunun bugün gelişerek devam etmesini bekliyordum. Tabii ki arada oynama alışkanlığı olan, top yapmayı seven, üzerinde baskı hissetmeyen bir rakibe karşı kazanmakta önemli. Zor ve sert bir maç olacağını düşünüyordum ama biraz beklediğimizden fazla oldu. Oyuncuların yine de çok iyi mücadele ettiler. Son topa kadar savaştılar. Bu maçtan büyük dersler çıkarmamız gerekiyor. Oyuncularımızı ve buraya gelen taraftarlarımızı tebrik ediyorum. İstanbulspor’u da çok beğendiğimi söylemem gerekiyor. Onlara da bir sonraki maçlarında başarılar diliyorum”

- İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç ise Kayserispor ile oynadıkları maçı mağlubiyetle bitirdiklerini söyledi.

Şu anda 3 puan kaybetmiş durumda olduklarını ama kendilerine göre oyunu kazanmış bulunduklarına dikkati çeken Dalgıç, geçen hafta Kayserispor'un Beşiktaş karşısında çok iyi bir oyun sergilediğini anımsattı.

Buna göre kendimizi hazırladıklarını, hafta içi yaptıkları analizlerle, taktiksel çalışmalarla bu maça çok iyi hazırlandıklarını belirten Dalgıç, şunları kaydetti:

"Fakat oyunun başında biraz tutuk başladık. O arada da zaten gölü kalemizde görünce biraz daha kendimize güvenimiz arttı. Golü yedikten sonra daha rahat oynamaya başladık. 10'uncu dakikadan itibaren de oyunda dengeyi kurmaya başladık. Özellikle ikinci yarı çok net pozisyonlarla ve oyunu tamamen kendimize alarak götürdük fakat netice de gol bulamadık. İki lig arasında, yani TFF 1. Lig ile Süper Lig'in arasında oyuncu kalitesi farkı olabilir ama oyunsal, taktiksel anlamda bir fark olmadığını söylemek istiyorum. Bunu bu hafta başardığımız için mutluyuz. Galibiyet gelseydi daha da mutlu olurduk ama neticede mağlup olduk. Bu ligde bu kadronun çok işi yapabileceğini bugün burada ispat etmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki hafta Konyaspor ile oynayacağız. Bütün çabamız Konyaspor maçında galibiyet almak için olacaktır. Kayserispor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim."

